Viime vuonna julkaistussa Turun kaupungin keskustavisiossa on arvokkaalla tavalla tunnistettu Turun vetovoimatekijöitä, vahvuuksia ja uniikkeja piirteitä. Vanha kaupunki ja historia, kukkuloille sijoittuvat puistot ja ainutlaatuiseen saaristoomme johtava Aurajokiranta.

Kaupungin puistot ja viheralueet on visiossa nostettu entistä keskeisemmäksi kaupunkilaisten viihtyvyystekijäksi ja matkailulliseksi vetovoimatekijäksi. Esimerkiksi Urheilupuistoa monine kulttuuri- ja liikuntapalveluineen voidaan hyvällä syyllä pitää kaupunkilaisten ja matkailijoiden näkökulmasta tärkeänä virkistyspalveluiden kokonaisuutena.

Wäinö Aaltosen museo, Samppalinnan Kesäteatteri, Samppalinnan Tuulimylly, Paavo Nurmen Stadion, Biologinen museo ja koko Urheilupuisto muodostavat ainutlaatuisen kaupunkipuiston, jossa olisi vielä valtavasti potentiaalia hyödynnettävänä.

Olemmekin esittäneet kaupunginvaltuustolle vuonna 2016, että Urheilupuiston aluetta lähdettäisiin rohkeasti kehittämään.

Urheilupuiston alue palveluineen on historiallisestikin turkulaisille merkittävä. Alueen muuttaminen kaupunkilaisten virkistyskäyttöön on alkanut jo 1800-luvun lopulla. Museo- ja teatteritoimintaa paikalla on ollut 1900-luvun alusta alkaen. Historiallisella Karikonlenkillä on varmasti jokainen turkulainen kuluttanut tossunpohjaa koulun liikuntatunnilla, harrastuksessa tai vapaa-ajalla.

Kulttuurihistoriallinen ja funktionaalinen merkitys alueella siis jo on, mutta miten tämän kaltaisia alueita tulisi kehittää jatkossa, jotta niiden arvo kaupunkitilana hyödynnetään ja arvostus kaupunkilaisten silmissä kasvaa entisestään?

Alueiden kokonaisvaltaisen kehittämisen tulisi olla lähtökohtana tasapainoisen ja eri näkökulmat huomioivan kaupunkikehittämisen taustalla. Sitä varten on tärkeää, että kokonaisuuksien hahmottamiseksi tehdään visiotyötä. Nyt kun ansiokas visiotyö on valmistunut, tulisi valtuustoryhmien paneutua pohtimaan, millä tavalla visiotyö ohjaa kaupungin kehittämistyötä käytännössä.

Kaupunkitilan arvo ja sen käyttötarkoitus on yksi merkittävimmistä asioista, joista yhdessä päätämme.

Sivistyksellä, kulttuurilla ja kulttuurihistorialla on mittaamatonta yhteiskunnallista arvoa, jota tulee vaalia ja vahvistaa.

Vain kokonaisvaltaisen tarkastelun kautta voimme varmistaa, että suunnitelmiin sisällytetään tasapuolisesti kaupunkilaisten hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeitä palveluita.

Saara-Sofia Sirén

kaupunginvaltuutettu (kok), kansanedustaja

Niko Aaltonen

kaupunginvaltuutettu (kok), kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston varapuheenjohtaja