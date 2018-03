Lukijalta: Yksityisten hoivajättien ongelmat huolestuttavia

Turun Sanomille kiitos valaisevasta jutusta koskien yksityisiä hoivajättejä. Vanhenevan ihmisen on hyvä tietää, että kaikki tällä vanhushoitoalalla ei ole ihan sitä miltä näyttää.

Lilli Jokelan laaja juttu Turun Sanomissa 23.2. kertoi ikävän totuuden: uupuneet hoitajat tekevät itse valvontapyyntöjä. Nämä valvontapyynnöt aluehallintovirastolle ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun yksityiset toimijat ryhtyivät valtaamaan alaa. Varsinais-Suomessa on vireillä jopa 20 valvontatapausta!

Tämä on hyvä tietää Mynämäessäkin, jossa juuri on valmistunut Attendo-ketjun vanhusten hoivakoti. Toivottavasti meillä ei nähdä samoja ongelmia hoitajien työoloissa ja hoidon laadussa kuin monissa yksityisissä hoivalaitoksissa yhä useammin on ilmennyt.

Attendon aluejohtaja Sari Laakso selittää Vakka-Suomen Sanomissa 23.2., että Attendolle hoivamaksun maksaa kuntayhtymä Akseli ja asiakkaat maksavat kuntayhtymälle lakiin perustuvan asiakasmaksun, joka on sama kuin kuntayhtymän omissa hoitokodeissa. Hän toteaa, että kyse on jopa kustannusten säästämisestä: palvelut ovat veromaksajalle halvempia kuin itse tuotettuna.

Jos noin on niin hyvä on. Mutta TS:n jutun mukaan ainakin hoitojätit Esperi, Attendo ja Mehiläinen ovat nyt jo asettuneet kyseenalaiseen valoon hoivakotiensa epäkohtien vuoksi. Ihmetystä on herättänyt myöskin hoitajille sälytetyt pyykki- ja ruuanlaittotehtävät.

Mynämäkeläiset tietenkin toivovat, että Mynämäen uudessa Attendo-hoivakodissa toteutettaisiin niitä periaatteita, joita aluejohtaja Laakso toteaa Attendon arvoksi: osaaminen, sitoutuminen ja välittäminen.

Turun Sanomien jutussa ylitarkastaja Nina Siro-Södergård muistuttaa palveluntuottajien omavalvontavastuusta ja kuntien vastuusta valvoa sopimuskumppaneitaan: kummassakin on puutteita. Kunnat ovat riippuvaisia hoivapaikoista ja valvontavastuu aiheuttaa intressiristiriidan. Yritysten omavalvonta ei välttämättä toteudu, jos motivaationa on mahdollisimman suuri taloudellinen voitto.

Tuula Nikala-Soiha

Mynämäki