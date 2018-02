Lukijalta: Nousiaisten vesikriisin hoito sujui mallikkaasti

Nousiaisten kuntalaiset ovat eläneet poikkeustilassa viimeisen kuukauden. Kuntalaisilta on vaadittu sopeutumista yllättävään tilanteeseen, jonka aiheutti poikkeuksellinen onnettomuus vesijohtoverkostossa. Tällaiseen tilanteeseen eivät kuntalaiset ole voineet varautua.

Nousiaisten kuntalaisilta on vaadittu vesikriisin aikana pitkäjänteisyyttä ja luovuuttakin niin veden keittämisen, astioiden tiskaamisen, peseytymisen kuin ruuanlaitonkin suhteen. Jos perheissä on ollut vatsatautia, on se vienyt voimavaroja vielä enemmän. Kuntalaiset ovat kaikesta huolimatta suurimmaksi osaksi olleet ymmärtäväisiä ja yrittäneet selviytyä.

Nousiaisten kunnan, Nousiaisten Vesi Oy:n, ympäristöterveydenhuollon sekä Perusturvakuntayhtymä Akselin virkamiesten taholta on asioiden etenemisestä, veden keittokehoituksista, vatsatautiepidemiasta ja tehokloorauksesta tiedotettu laajasti eri tiedotusvälineiden kautta.

Tiedotteet on jaettu niin Ylen teksti-tv:n sivuilla kuin Facebookin ja koululaisten Wilma-sovelluksen kautta. Nousiaisten Vesi Oy tiedotti myöhemmässä vaiheessa myös tekstiviestitse suoraan kuntalaisille.

Tehokloorauksen valmistelun aikana 8.2. jokaisessa kiinteistössä käytiin opastamassa vedenjuoksutuksen ohjeistus. Lisäksi jokaiseen postilaatikkoon jaettiin kirjallinen tiedote kahdesti.

Kiinteistöjen kiertämiseen koko kunnan alueella sekä tiedotteiden jakamiseen haja-asutusalueen postilaatikoihin osallistui kymmeniä kuntalaisia talkoohengessä – auttamisen halusta. Myös vedenjakelussa on ollut mukana vapaapalokuntalaisia aktiivisina auttajina, omalla ajallaan.

Kuntalaisille järjestettiin asianmukaisesti varavesisäiliö, josta asukkaat ovat saaneet noutaa talousvetensä. Lisäksi vedenkäyttökiellon ajaksi lähialueilta löytyi monia ilmaisia mahdollisuuksia peseytymiseen. Myös kotieläintiloihin on oltu yhteydessä ja toimitettu tiloille vettä tarpeen mukaan.

Nousiaisten kunnan johtavat viranhaltijat sekä Nousiaisten Vesi Oy:n hallituksen jäsenet ovat työskennelleet määrätietoisesti sen eteen, että veden tehoklooraus ja veden juoksutus onnistuivat sekä vedenkäyttökehotukset ja muu tiedotus on tavoittanut kuntalaiset mahdollisimman laajasti ja nopeasti.

Viime perjantaina vedenkeittokehotus voitiin vihdoin peruuttaa. Kun kuntalaisilla juoksee puhdas juomavesi ja kunnan työntekijöiden arki on normalisoitunut, on luonnollisesti tarkasteltava koko tapahtumaketjua ja pyrittävä arvioimaan, miten tällaiset tilanteet voidaan jatkossa välttää ja miten kunnan valmiutta poikkeustilanteiden hoidossa voidaan entisestään parantaa.

Haluamme osoittaa tukemme ja kiitoksemme kunnan viranhaltijoille, Nousiaisten Vesi Oy:n vastuuhenkilöille ja kaikille niille kuntalaisille, jotka ovat osoittaneet vahvaa yhteen hiilen puhaltamisen henkeä ja ahkeroineet pyyteettömästi Nousiaisten kuntalaisten eteen vesikriisin aikana.

Nousiaisten kuntapäättäjät Antti Airikki, Matti Anttila, Matti Hakula, Anna Jaakkola, Virpi Järäinen, Mika Karjalainen, Minna Lempiäinen, Urpo Pappila, Suvi Salin, Pasi Tasanen, Juha Vyyryläinen