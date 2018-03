Lukijalta: Bergenin menestystarinasta mallia

Bergenin kaupunki otti käyttöön 262 miljoonaa euroa maksaneen raitiotien vuonna 2010. Pitkän vastustuksen jälkeen hanke oli menestys: joukkoliikenteen matkustusmäärät nousivat 50 prosenttia ja raitiotien varteen syntyi ennennäkemätön kasvun väylä.

Bergenin seudun elinkeinojohtajan Ole Hopen mukaan pääosin yksityiset investoinnit asuntoihin, palveluihin ja liikeyrityksiin ylittävät arvoltaan jo 14-kertaisesti raitiotieinvestoinnin.

Raitiotien kalleutta tarkastelevasta julkisesta keskustelusta on lähes täysin unohtunut se, mitä investointi parhaimmillaan tuottaa. Tämä on nurinkurista, sillä eihän yksikään asuntosijoittaja hanki taloa Ilomantsista vain siksi, että se on investointina pienempi kuin huoneisto Tampereen Tammelassa – viisas sijoittaja analysoi huolella seuraavien vuosikymmenten tuotto-odotukset sekä sen, mitä jättää perintönä jälkeläisilleen.

Vastaava vertailu tulisi tehdä raitiotien ja nivelbussin välillä, mutta tähän eivät riitä helmikuussa julkaistut laskelmat, joissa on käytetty lähtöparametreina 2–3-kertaisia lukuja Tampereen raitiotiehankkeen kustannuksiin nähden, ja joista raitiotien edellämainitut yhteiskuntataloudelliset hyödyt yksityisine investointeineen on jätetty huomioitta. Keskeistä on, että vuonna 2013 kaksi superbussilinjaa käyttöön ottaneessa Ranskan Metzissä kiinteistövälittäjät eivät ole havainneet vastaavaa positiivista kehitystä.

Korjatuinkin laskelmin raitiotie on alkuinvestointina nivelbussiväylää kalliimpi, mutta kokonaistuottavuudeltaan ylivoimaisesti kannattavampi sijoitus.

Kupittaan, Itäharjun ja Raision kehittämiselle avautuu täysin uudet näkymät, samoin kaikille muille suunnille (Hirvensalo, Skanssi & Linnakaupunki), joille raitiotie kannattaa Bergenin tavoin laajentaa nopeasti.

Lisäksi raitiotien valinta olisi isänmaallinen teko: ruotsalaisen bussiyhtiö Nobinan etujen palvelemisen sijaan raitiotie loisi heti alkuun 250 henkilötyövuotta Transtechin vaunutehtaalle Kainuuseen.

Väinö Jalkanen