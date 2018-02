Lukijalta: Luoma olisi eri piirejä yhdistävä arkkipiispa

Maamme tarvitsee kirkkoaan ja kirkko tarvitsee suunnannäyttäjiä. Heistä keskeisin on Turun arkkipiispa.

Turusta kuuluva kirkon ääni saa kaikupohjan paitsi arkkihiippakunnassa, myös kaikissa maamme seurakunnissa ja yhä enemmän mediassa. Äänen tulee olla siksi selkeä, hengellisesti viisas ja teologisesti vahva.

Tuemme Tapio Luomaa arkkipiispaksi, koska hän kokoaa laajapohjaisesti kirkon eri piirejä elämään yhteisestä uskosta​ tässä ajassa. Espoon piispana hän on osoittanut vahvuutensa sekä hallinnossa että ihmisten innostajana.​

Tapiolla on inhimillistä viisautta ja tietoa, hallinnollisia kykyjä, sosiaalista lahjakkuutta ja Raamattuun juurtunutta, rohkeaa uskoa. Tapiolla on vankka kokemus kirkon elämästä ja sen johtamisesta niin maaseudulla kuin eteläisen Suomen kasvukeskuksissa. Hän ymmärtää niitä kysymyksiä, joita seurakuntalaiset, kirkon luottamushenkilöt ja työntekijät kohtaavat. Tällä on suuri merkitys, kun tehdään koko kirkkoa koskevia päätöksiä.

Kirkossamme on monenlaisia kiistoja ja eriäviä näkemyksiä. Tapio Luoma on osoittanut, että hänellä on pyrkimys ja taito rakentaa yhteyttä eri tavoin ajattelevien välille ja kutsua yhteyteen niitäkin, jotka tällä hetkellä ovat kirkosta etäällä.

Kirkolla on välitettävänään hyvä sanoma Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta. Kirkko on Kristuksen lähettämä. Sen tulee palvella oman aikamme ihmistä kokonaisvaltaisesti.

Tapio Luoma on hengellinen johtaja, joka kutsuu ihmisiä rukoukseen ja rohkaisee heitä uskoon, toivoon ja rakkauteen, Jumalan läsnäolon huomaamiseen ja Kristukseen turvautumiseen. Hänellä on kyky käydä vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa ja tuoda esille kirkon uskoa ja siitä nousevia näkökohtia niin paikallisissa kuin maailmanlaajuisissa kysymyksissä.

Hän haluaa etsiä sanoja myös niiden kokemuksille, jotka eivät muuten saa ääntään kuuluville.

Tarvitsemme kirkollemme sellaisen johtajan, jonka luotsaamassa laivassa on jokaisen turvallista matkustaa. Tarvitsemme arkkipiispaksi ihmisen, joka etenee viisaasti ja harkitsevasti kirkkoamme palvellen. Tapio Luoma on sellainen. Kannatetaan!

Tapio Luoman äänioikeutetut arkkihiippakunnasta: Tapiainen Noora, valitsijayhdistyksen asiamies, kappalainen; Hernesaho Matti, valitsijayhdistyksen vara-asiamies, seurakuntapastori; Ronkainen Remo, seurakuntapastori; Kavasto Silja-Maaria, kappalainen; Huhtala Kaisa, Porin Teljän kirkkoherra, pappisasessori; Kärmeranta Hanna, seurakuntapastori; Lehikoinen Jouni, Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra; Tuominen Vesa, Paimion kirkkoherra; Markkula Juhana, Nousiaisten kirkkoherra; Määttänen Annika, kirkolliskokousedustaja; Tuori Risto, kirkolliskokousedustaja; Heikkilä Pekka, kirkolliskokousedustaja, kirkkohallituksen jäsen, toimittaja; Saine Harri, kirkolliskokousedustaja, tuomiokapitulin maallikkojäsen; Jalava Aarto, kirkolliskokousedustaja, arkkihiippakunta