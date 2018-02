Lukijalta: Eutanasian mahdollisuus kuuluu hyvään saattohoitoon

Keskustelu eutanasian tarpeellisuudesta näyttäisi juuttuneen omiin poteroihinsa julkisuudessa. Tämä on ymmärrettävää. Vastakkaisten mielipiteiden omaavilla ei ole juuri halua eikä mahdollisuuttakaan lähentyä toisiaan. Toisessa vaakakupissa on potilaan itsemääräämisoikeus ja toisessa jonkinlainen moraalinen huoli, jonka taustalla vaikuttavat usein piilossa olevat uskonnolliset ennakkoluulot.

Samalla huomattava valtaosa suomalaisista on kannattanut eutanasiaa jo yli kymmenen vuotta. Tähän on varmasti vaikuttanut jo neljännesvuosisadan jatkunut asiallinen keskustelu eutanasiasta ja ihmisten valistuminen. Myös lääkärien keskuudessa eutanasian kannatus on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Valitettavasti viime aikoina kuitenkin on saatu huomata taas keskustelun tason heikkenemistä, termien tahallista sotkemista ja kansalaisten ymmärryskyvyn vähättelyäkin. Pieni eutanasiaa vastustava vähemmistö on nyt todella huolissaan, kun kansalaisaloite etenee eduskunnassa. Siksi kaikenlaiset epämääräisetkin keinot on otettu käyttöön.

Yksi niistä on sellainen argumentti, että "saattohoito pitäisi ensin laittaa kuntoon ja sitten katsoa, onko eutanasia-kysymykseen tarvetta palata ollenkaan". Tätä mantraa ovat alkaneet hokea muun muassa eräät lääkärit, jotka ovat kivikovia eutanasian vastustajia. Heitä ovat sitten alkaneet komppaamaan erilaiset muut eutanasiaa vastustavat henkilöt ja tahot. Näin saattohoidon parantamisesta on tehty keinotekoinen vasta-argumentti eutanasian tarpeellisuudelle.

Belgiassa jotkut pelkäsivät ensin, että eutanasian laillistaminen voisi ehkä heikentää saattohoidon tasoa. Päinvastoin on kuitenkin käynyt: Belgiassa saattohoitokin on vain parantunut entisestään eutanasian tultua siellä lailliseksi. Asiaa on tutkittu oikein tieteellisesti, joten kyseessä ei ole mikään mutu-tuntuma.

Jotta saattohoito saataisiin todella kuntoon, siihen pitäisi lisätä myös eutanasian mahdollisuus. Vasta silloin potilasturvallisuus elämän viimevaiheessa voidaan taata. Kenenkään ei silloin tarvitsisi vastoin omaa tahtoaan jäädä kärsimään kohtuuttomasti.

Myöskään hoitohenkilökunnan kädet eivät olisi silloin sidotut niissä harvinaisissa mutta erittäin traagisissa ja epäinhimillisissä tapauksissa, kun potilaan kärsimyksiä ei millään saada riittävästi lievitettyä ja hän itse jo tahtoo niiden loppuvan, vaikka sitten lääketieteellisesti aikaistetun kuoleman eli eutanasian avulla.

Jukka Hacklin, Turku