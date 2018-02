Lukijan kolumni: Liikenneratkaisuilla on arvopohja

LUKIJAN KOLUMNI

Leo Lindstedt

Pitkään on kiistelty Hirvensalon ja kantakaupungin liikenneongelmien ratkaisuista. Niin ongelmien syntymiseen kuin niitten ratkaisemiseen tarvitaan arvokeskustelua.

Yhä hurjemmaksi kasvavan moottoriajoneuvoliikenteen pahimpia seurauksia ovat ihmisten terveyshaitat. Jatkuva melu keskellä tiivistä asutusta stressaa asukkaita. Pöly ja päästötkin aiheuttavat ties minkälaisia hitaasti eteneviä vaivoja.

Myös ympäristö saa osuutensa saasteista. Kiireiset ja joskus lähes kilpaa ajavat yksityisautoilijat aiheuttavat onnettomuuksia ja vaaratilanteita muille, eivätkä kiilaamiset ja ohitukset ole hyväksi kuljettajan omallekaan mielenterveydelle. Ihmisen luonne kun muuttuu sen mukaan, mitä hän tekee ja miten toimii eri tilanteissa.

Usein vallitsevaa tilannetta on pyritty ratkomaan jakamalla saarilta tulevaa liikennettä eri suuntiin. Kakskerrantietä ja Vähäheikkiläntietä on esitetty levennettäväksi ja jopa Stålarminkatua. On esitetty uppotunnelin rakentamista Hirvensalosta lähelle Linnaa ja satamaa ja Sorttamäen – Uittamon silta on nyt myötätuulessa.

Mikä näille kaikille on yhteistä? Ne hyväksyvät nykyisen yksityisautoilumäärän ja jopa sen kasvun. Lisääntyvät ongelmat vain jaetaan eri tavalla kuin nyt.

Annetaan ikään kuin lupa ajaa niin tarpeellisia kuin muitakin matkoja sekä itselle sopivampia ja nopeampia reittejä, joskus ehkä kuin ajamista ajamisen nautinnon vuoksi.

Tätä voisi nimittää teknologisen imperatiivin – teknologinen kehitys on luonnonlakien mukainen pakko – itsekkääksi muodoksi, mitä lisäksi uusien polttoaineitten päästöillä puolustetaan.

Entäpä jos hakisimmekin ratkaisua sieltä, missä yllä kerrotut niin ihmisille kuin ympäristölle haitalliset seuraukset minimoitaisiin? Esimerkiksi miten saataisiin työ- ja opiskelupaikkoja lähelle ja sinne missä asukasluku kasvaa, myös etelän saarille?

Ajankohtaisinta olisi luoda ratkaisuja, missä ihmisiä ohjataan ja motivoidaan käyttämään julkista joukkoliikennettä ja jättämään oman autonsa kotiin aina kun se on mahdollista. Myös pyöräteitten talvikunnossapitoa laajennettaisiin Martin ja etelän saarten alueelle.

Talousnobelisti Richard Thaler puhuu nudgesta. Se voidaan kääntää tuuppaamiseksi. Luodaan järjestelmiä, jotka motivoivat ihmisiä luopumaan itsekkäistä elämäntavoista, esimerkiksi turhasta yksityisautoilusta ja useasta autosta per talous, ja ottamaan huomioon kokonaisuuksia ja yhteisöjä.

Yksinkertaisimmillaan tämä voisi tarkoittaa julkisen liikenteen toimivuuden ja vuorojen parantamista sekä lippujen hinnan edullisuutta. Kunnan ja valtionkin pitäisi luopua toimialakohtaista budjeteista ja luottaa siihen, että jos julkinen liikenne tuottaa tappiota, niin sairaus- ja muut haittakulut supistuvat.

Pitemmän päälle ihmisten ja luonnon hyvinvointi on taloudellisesti tuottavaa.

Kirjoittaja uskoo ihmisten tulemiseen järkiinsä.