Lukijalta: Viroon vietiin tuhansia maatalouskoneita

Professori Jarmo Virtavirta totesi Viroon liittyvässä puheenvuorossaan (TS 23.2.): ”Viroon vietiin satamäärin uusia ja vanhoja maatalouskoneita…” Koneita vietiin todellisuudessa tuhatmäärin, todennäköisesti kappalemäärä ylitti 10 000.

Vuodesta 1988 alkanut maiden palautus entisille omistajille johti 1990-luvun alkupuolella 27 000 yksityisen maatilan syntyyn.

Mammuttimaisten sovhoosien ja kolhoosien koneistus ei lainkaan soveltunut näille uusille pientiloille. Lahjoituskoneita alkoi virrata Viroon ennen kaikkea kaikkialta Suomesta, mutta myös Ruotsista ja Tanskasta.

Suomen Biodynaaminen yhdistys ry aloitti luomuneuvonnan Virossa jo 1988. Vuotta myöhemmin saimme valtion rahoittamalta Lähialueyhteistyö-organisaatiolta lupauksen seitsemän vuoden neuvonta-apurahasta, ja se myös toteutui.

Tein luomuneuvontaa Virossa yli 150 maatilalla ja luennoilla tapasin satoja virolaisia uusviljelijöitä. Lähes kaikilla oli joitakin Suomesta saatuja maatalouskoneita äkeistä, lypsykoneista ja tilatankeista aina traktoreihin ja jopa puimureihin asti. Ilman näitä lahjoituskoneita useimmat maatilat eivät olisi pystyneet toimimaan.

Viron maatalous on elänyt jatkuvassa myllerryksessä, ja nykyisin noista 27000 maatilasta on toiminnassa enää runsaat 8000. Luomuviljely on edennyt ripeästi ja se ohitti Suomen jo 2014. Nyt luomun osuus on jo 17 prosenttia (Suomessa 11) peltoalasta, mikä on kolmanneksi eniten Euroopassa.

Kasvu jatkuu voimakkaana. Viron metsistä 25 prosenttia on sertifioitu luomumetsiksi. Siinä Viro on maailman ykkönen.

Siinä mallia Suomellekin.

Seppo Lohtaja

Luomukonkari, Uusikaupunki