Lukijalta: Kulttuuri kuuluu kaikille

Kaupungin viihtyvyyden kannalta on tärkeää, että on tarjolla erilaisia kulttuurielämyksiä. Kauppahallin viini- ja ruokajuhlat on uusi turkulainen ilmiö. Mutta ei näköjään tavallisille turkulaisille.

Olen itse monen kohtalontoverin tapaan parina viime vuonna jäänyt nuolemaan näppejäni lippujen mentyä heti myynnin alettua. Tapahtumainontaan loppuunmyynti ei ole vaikuttanut, vaan harhaanjohtava mainonta kaupungilla ohjaa edelleen toiveikkaita kauppahallin lippuluukulle.

Kävin valaisevan keskustelun kauppahallin työntekijöiden kanssa ihmeteltyäni erityisesti tätä turhaa mainontaa. Kävi ilmi, että lippuja ostetaan yrityksille jopa useiden satojen paketteina.

Ei ihme, että menevät nopeasti, eikä rahvaalle riitä.

Kulttuuri kuitenkin kuuluu kaikille. Toivoisinkin, että jatkossa myös viini- ja ruokajuhlat olisivat avoinna tavallisille, elämyksistä nauttiville turkulaisille.

Jaana Virtanen

Turku