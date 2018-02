Lukijalta: Saaristomeren pelastusoperaatio

Lukijoilta

Lukijalta: Kulttuuri kuuluu kaikille

Kaupungin viihtyvyyden kannalta on tärkeää, että on tarjolla erilaisia kulttuurielämyksiä. Kauppahallin viini- ja ruokajuhlat on uusi turkulainen ilmiö. Mutta ei näköjään tavallisille turkulaisille.