Lukijalta: Myös Varsinais-Suomi tarvitsee EU-rahoitusta

Parhaillaan EU:n komissio valmistelee seuraavan 7-vuotisen jakson rahoituskehysehdotusta. Se julkistettaneen toukokuussa 2018.

EU on kokenut suuria muutoksia edellisen 7-vuotisen kauden aikana: Brexit, talouskriisit, turvapaikanhakijamäärien räjähdysmäinen kasvu, turvallisuustilanteen epävarmuus. Haasteita on valtavasti ja niihin pitäisi jollain tavalla vastata. Riittääkö yhteinen rahoitus kaikkeen?

Yksi osa EU:n budjetista on niin sanottu koheesiorahoitus, joka pitää sisällään koheesiorahaston tuen kehittymättömille alueille sekä niin sanotut rakennerahastotuet kaikille jäsenvaltioille. Koheesiopolitiikka on käytännössä EU:n aluepolitiikkaa ja koheesiorahoitus aluerahoitusta.

Suomi kehittyneenä jäsenvaltiona ei varsinaisia koheesiovaroja ole saanut, mutta rakennerahastotuella (Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR ja Euroopan sosiaalirahasto, ESR) on ollut alueesta riippuen merkittävä rooli erilaisten kehittämishankkeiden rahoituksessa.

Julkisuudessa rakennerahastotukien roolia ei usein tunneta, eikä monien kehittämishankkeiden rahoitustaustaa muisteta aina edes mainita. Varsinais-Suomessa on kuitenkin EAKR ja ESR-tuella tuettu monia konkreettisia hankkeita kuten Kirjastosillan rakentamista, Vähätorin ympäristön kunnostusta, lukuisia kiertotalouteen kohdistuvia hankkeita, Salon rakennemuutoksen kohteeksi joutuneiden henkilöiden työllistymistä ja matkailun kehittämistä. Lista on pitkä ja moninainen.

Myös rajat ylittävän yhteistyön rahoitus Keskisen Itämeren Interreg-ohjelmassa on tuonut Varsinais-Suomeen kymmeniä miljoonia euroja muun muassa erilaisiin PK-yritysten kehittämistoimiin, Itämeren tilaa parantaviin hankkeisiin ja esimerkiksi piensatamien investointien tukemiseen.

Rahoituksella on ollut merkitystä niin koulutusorganisaatioiden, kuntien kuin vaikka matkailuyritysten toimintaan. Rahoituksen jaossa on pystytty priorisoimaan alueen omia haasteita ja kehittämistarpeita paremmin kuin kokonaan Brysselin ”päätösvallan” alaisuudessa olevissa ohjelmarahoituksissa kuten tutkimukseen painottuvassa, sinänsä tärkeässä Horisontti 2020 -rahoituksessa.

Varsinais-Suomessa positiiviseen rakennemuutokseen liittyvät tukitoimet ovat olleet maakunnan rahoituksen painopisteenä viimeisimmissä rahoitushauissa. Rakennerahastotoiminta on selkeästi aluelähtöistä toimintaa.

Uuden 7-vuotisen rahoitusjakson 2021–2027 valmistelu on siis käynnissä ja erilaisia huolestuttavia skenaarioita on tihkunut julkisuuteen. Pahimmillaan on esitetty uhkakuvana koheesio- ja rakennerahastotukien leikkaamista kokonaan kehittyviltä EU-mailta, joihin Suomikin kuuluu.

Rahoituksen suuntaaminen yksinomaan koheesiomaihin kasvattaa entisestään Suomen nettomaksajan roolia.

On selvää, että uudella ohjelmakaudella on ohjelmaperusteista rahoitusta kehitettävä ja sen vaikuttavuutta korostettava. Ratkaisu ei kuitenkaan voi olla tukien kokonaan leikkaaminen.

EU-ohjelmaperusteisia tukia on monesti kritisoitu byrokraattisiksi ja monimutkaisiksi. On selvää, että myös ohjelmien hallinto kaipaa uudistumista, yksinkertaistamista ja vaikuttavuuden korostamista. Samassa yhteydessä myös Suomen sisäisten rahoituksenjakokriteereiden tulee uudistua.

Rahoituksen jaossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että tuen vaikuttavuus maksimoidaan. Kriteerien tulee tukea nimenomaan alueiden kasvua ja uudistumista eikä keskittyä vain heikkouksien poistamiseen. Tämä on keino koheesiovarojen tuloksellisuuden parantamiseen.

Nyt on aika toimia aktiivisesti edunvalvonnassa. Ensin tulee varmistaa se, että jatkossakin EU:n aluelähtöistä rahoitusta on käytössä kaikissa jäsenmaissa ja sen varmistuttua kiinnittää huomiota Suomen sisäisten jakokriteerien tasapuolisuuteen ja vaikuttavuuteen.

Tässä rahoituksenjaossa emme aiemmin ole onnistuneet riittävän hyvin. Varsinais-Suomen kanssa samassa tilanteessa ovat muutkin eteläiset ja läntiset maakunnat.

Aktiivinen yhteinen viesti niin EU:n tasolle kuin Suomen sisällä on välttämätöntä. Aluelähtöistä tukea tarvitaan edelleen.

Tarja Nuotio

Aluekehitysjohtaja

Varsinais-Suomen liitto