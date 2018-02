Lukijalta: Työsuojelun musta viikko

Lukijoilta

Lukijalta: Terveystiedoistako bisnestä?

Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen varoittaa, että terveystiedon kansallisen Kanta-arkiston tietosuoja ja käyttö on riittämättömästi valvottua. Kanta-arkistoon on yli 200 000 sote-ammattilaisella pääsy ja me ihmiset valitettavasti teemme virheitä.