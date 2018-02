Lukijalta: Hiipuvan koulutustason jäljillä

Oppimistuloksia mittaavan PISA-tutkimuksen mukaan Suomen kansainvälisestikin maineikkaan peruskoulun oppilaiden oppimistulokset ovat kääntyneet laskuun. Luonnollisesti negatiivinen suunta herättää kysymyksen: missä syy?

Monesti kuultu vastaus ”syyt ovat moninaiset” kertoo jossain määrin pään pensaaseen työntämisestä hankalien ja perimmäisten kysymysten äärellä, olkoonkin, että toteamus sinänsä pitää paikkansa. Nostan esiin joitakin mielestäni perimmäisiä syitä peruskoulun huolestuttavaan tilaan.

Itsestäänselvyydeksi muuttuneen palvelun todellinen merkitys helposti unohtuu, hyvänä esimerkkinä on puhdas vesi. Kun sen saanti loppuu, niin välittömästi konkretisoituu myös sen puute.

Peruskoulu on yksi esimerkki itsestäänselvyydeksi muuttuneesta palvelusta: Se on tarjolla kaikille, kuten se kuuluisa illallinen Manulle, mikä valitettavasti ei enää ylläpidä peruskoulun ansaitsemaa arvostusta.

Kaiken hyvän kokeminen itsestäänselvyytenä menettää lopulta sille kuuluvan arvostuksen, sen merkitys unohtuu, ajanjaksojen pituus vain vaihtelee.

Ilmaiset tabletit oppilaille, avoimet oppimisympäristöt ja opetussuunnitelmien hienosäädöt ovat nykytilanteessa näpertelyä, sillä niiden motivoiva vaikutus on vain hetkellinen.

Jos suomalainen peruskoulu ja oppilaiden oppimistulokset halutaan jatkossakin pitää maailman kärkisijoilla unohtamatta oppilaiden henkisestä hyvinvoinnista huolehtimista, niin tehokkaat korjausliikkeet ovat välttämätön edellytys tehtävän onnistumiselle.

Konkretiaa – ihan ensi töiksi on pantava unohtuneet perusasiat kuntoon, vasta sen jälkeen on opetuksen modernisoinnin vuoro. Digitalisaatio ei ole kaikki, se on ”hyvä renki, mutta huono isäntä”.

Lapset ja nuoret tarvitsevat turvallisen ja vakaan kasvuympäristön, johon tarvitaan aikuisten jämäkkää ohjausta, sitä ei voi korvata älypuhelimella. Auktoriteettien kunnioittaminen on palautettava järkevälle tasolle: Opettajaa ei sinutella, huoritella ja haistatella, opettaja ei myöskään saa olla oppilaan kaveri, vaan ennen kaikkea turvallinen ja jämäkkä aikuinen, tarvittaessa myös ”olkapää”, joka ikävä kyllä monen nykylapsen ja nuoren elämästä saattaa puuttua.

Samoin peruskoulussa on pulaa miehen malleista, joihin poika voisi samaistua, kun nykyään miehen mallia ei aina löydy poikalapsen omasta kodistakaan. Jo tasa-arvon näkökulmastakin nähtynä se on epäkohta, johon tulee vihdoinkin puuttua.

Eniten koulutuksellisen väliinputoamisen ja syrjäytymisvaaran piirissä ovat peruskoulun ”armovitosilla” läpi rämpineet nuoret miehet. Heidän tulevaisuudennäkymänsä eivät ole kovinkaan valoisat.

Nyt pitää pohtia, miksi tähän tilanteeseen on tultu, eikä vain tyytyä oireiden hoitoon.

Epäkohtia ei saa lakaista maton alle. Kodin ja koulun välinen yhteydenpito kasvokkain pitää asettaa säännöllisesti toistuvaksi ja velvoitteelliseksi. ”Meidän koulussa ei ole ongelmia” -väittämä joutaa välittömästi romukoppaan.

Kiusattuna tai kiusaajana oleminen, sopimaton käytös ja kielenkäyttö ovat kaikki epäkohtia, joihin on puututtava välittömästi, vain siten voidaan rakentaa turvallinen ja hyvinvoiva työyhteisö, jossa sen jäsenet voivat hyvin ja jossa pidetään huolta toinen toisistaan.

Lapset ja nuoret eivät määritä sitä, miten peruskoulu jatkossa tulee menestymään, eivätkä sitä, minkälaisessa ympäristössä he elämänsä herkimmät ja tärkeimmät kehityskautensa tulevat viettämään. Siitä olemme vastuussa vain me kaikki aikuiset ja alalla eri tavoin toimivat vastuulliset päättäjät.

Meidän aikuisten olisikin hyvä välillä sulkea älypuhelin ja tabletit, istahtaa hetkeksi kannon päähän ja miettiä missä nyt ”ihan aikuisten oikeasti” mennään. Kaiken kiireen keskellä hetkeksi hiljentyminen ja pysähtyminen saattaisi herättää hedelmällisiä ajatuksia!

Hannu Kreivilä

KM