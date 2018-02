Lukijalta: Sosiaalityötä tarvitaan entistäkin vahvempana

Aikuissosiaalityön rooli ja näkyvyys on sote- ja maakuntavalmistelua koskevassa julkisessa keskustelussa jäänyt toistaiseksi liian vähälle huomiolle. Asia on tärkeä, sillä vahva aikuissosiaalityö on avain monen tavoitteen saavuttamiseen – työ- ja toimintakyvyn edistämisestä syrjäytymisen torjumiseen sekä kustannussäästöihin muissa palveluissa.

Vahvalla sosiaalityöllä voidaan varmistaa, että myös kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset saavat tarvitsemansa avun ja tuen. Sosiaalityön asiakkailla on usein erityisesti työllistymiseen, toimeentuloon, kuntoutumiseen, arjessa pärjäämiseen sekä hyvinvoinnin ja osallistumisen edistämiseen liittyviä tarpeita.

Päihde- ja mielenterveyskysymykset ovat myös arkipäivää. Työlle on ominaista laajamittainen verkostotyöskentely muiden toimijoiden kanssa: Koko elämäntilanteen huomioon ottaminen on välttämätöntä erityisesti silloin, kun ihmisellä tai perheellä on monenlaisia tuen tarpeita.

Aikuissosiaalityö ei siis ole saareke. Esimerkiksi kun perheessä on tarve lastensuojelulle, on selvää, että silloin myös lapsen vanhemmat tarvitsevat apua.

Tutkimusten mukaan suomalaisten elämänlaadun suurimmat riskitekijät ovat yhä edelleen työkyvyttömyys, työttömyys ja toimeentulotuen asiakkuus. Näihin liittyvät heikko terveys ja koettu yksinäisyys. Kun ongelmat kasaantuvat, elämästä on liian vaikea saada kiinni ilman apua.

Usein juuri sosiaalityö on palvelujärjestelmässämme erilaisten signaalien vastaanottaja ja muutosten filtteri, jonka viestejä kannattaa kuunnella herkällä korvalla. Vastaavan äänen maan hiljaisimmille antaa seurakuntien diakoniatyö.

Sote- ja maakuntauudistus, työllisyydenhoito, perustoimeentulotuen Kela-siirto sekä maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvät kysymykset nostavat kaikki esiin vahvan sosiaalityön merkityksen. Se on vaativaa ammattilaisten työtä.

Muutosten keskellä on tärkeää varmistaa, että sosiaalityöllä on riittävät resurssit ja työkalut vaikuttavaan työhön ja sen kehittämiseen. Uudenlaisia työkaluja pohditaan parhaillaan esimerkiksi osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa, jossa aikuissosiaalityölle annetaan nykyistä enemmän välineitä tukea pitkään työttömänä olleita henkilöitä.

Meidän on pakko muuttaa järjestelmä kokonaisvaltaisemmaksi – nyt heikoilla oleva aikuinen joutuu palveluviidakkoon, jossa Kela, TE-toimisto, sosiaalitoimi ja terveyspuoli eivät aina katso samaa ihmistä – ainakaan samasta lähtökohdasta. Tarkoitus on myös selvittää nykyisessä palvelukokonaisuudessa olevia aukkoja, jotka lisäävät ihmisten riskiä syrjäytyä.

Sosiaalityöllä on keskeinen rooli turvaverkkona ja osallistumisen trampoliinina, jonka vahvistaminen muuttuvissa rakenteissa vaatii määrätietoista strategista kehittämistä ja ohjausta. Valtionhallinnon tasolla luodaan mahdollistavat raamit, mutta muutos konkretisoituu kunta- ja maakuntatasolla ja sitä kautta ihmisten elämässä.

Annika Saarikko

Perhe- ja peruspalveluministeri (kesk)