Lukijalta: Olisiko uudistuotantoa varaa korjata?

Pääkaupunkiseudun uudisasuntoilmoituksia seuratessa ovat matalahko myyntihinta ja suuri yhtiölaina herättäneet kysymyksiä.

Entäpä meillä Varsinais-Suomen alueella?

Otetaanpa esimerkki: 39 neliömetriä, myyntihinta 83 357 euroa + velkaosuus 96 633 euroa + vuokratontin lainaosuus 29 319 euroa. Näistä kaikista maksetaan vastiketta, jotka on eritelty hoito-, pääoma- ja tonttivastikkeeseen.

Myyntitäkynä on vielä kohteesta riippuen 1–5 vuoden lyhennysvapaa pääomavastikkeesta. Kun hoitovastike on vedetty naftiksi eli reilusti alle neljä euroa per neliömetri kuukaudessa, miten yhtiötä hoidetaan laadullisesti lähitulevaisuudessa?

Erittäin suurena vaarana on, että hoitovastike pidetään rakennuksen elinkaaren ajan mahdollisimman pienenä, kun lainaosuudet rasittavat kokonaiskuluja.

Kuka tästä hyötyy? Eipä tarvita suuria ennustajan lahjoja vastaukseen.

Entäpä vuokramarkkinat. Kaksi suurinta entistä niin sanottua yleishyödyllistä valtakunnallista toimijaa, joista toinen joutui vaihtamaan nimeään imagosyistä, on vuokranmäärityksissään lähtenyt täysin omille poluilleen. Asukkaat tuntevat sen joka kuukausi vuokraa maksaessaan.

Mutta miksi meidän kaikkien täytyy olla huolissaan näistä vääristyneistä asuntomarkkinoista? Koska muistetaan, mitä Kela maksaa asuntotukia.

Ei, se ei ole väärin niitä tarvitsevia kohtaan. Se on väärin, että tuemme muutamia vuokrien korotuksia maksimoivia yhteisöjä verovaroin.

Herää kysymys, onko tämä yrittäjän riskiä.

Entäpä osa näistä uudistuotantokohteista. Ennen kuin joudutaan ottamaan näitä asuntoja yhtiöiden haltuun maksuvaikeuksien takia, onko näihin syytä soveltaa Kelan asumistukisäännöksiä tai laatia uusia?

Vai tuetaanko tällä taas niitä, jotka maksimoivat hyödyn ja riskin?

Jorma Kemppainen

Isännöitsijä

LKV, ITS-TEK, AIT

Masku