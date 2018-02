Lukijalta: Suomi tutummaksi kaikille 

Lukijoilta

Lukijalta: Sosiaalityötä tarvitaan entistäkin vahvempana

Aikuissosiaalityön rooli ja näkyvyys on sote- ja maakuntavalmistelua koskevassa julkisessa keskustelussa jäänyt toistaiseksi liian vähälle huomiolle. Asia on tärkeä, sillä vahva aikuissosiaalityö on avain monen tavoitteen saavuttamiseen – työ- ja toimintakyvyn edistämisestä syrjäytymisen torjumiseen sekä kustannussäästöihin muissa palveluissa.