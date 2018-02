Me too -kampanja onnistui loistavasti ja oli jo aikakin, että myös tekijät huomioidaan häirintätapauksissa, eikä pelkästään uhreja. Liian moni naisia häirinnyt pääsi pitkän aikaa kuin koira veräjästä teoillaan, jotka aiheuttivat valtavaa henkistä tuskaa uhreille.

Saman tuskan alla ovat monet koulu-, työpaikka- ja nettikiusaamista kokeneet.

Nyt olisi hyvä aika tehdä uusi kampanja koulu-, työpaikka- ja nettikusaamista vastaan ja varsinkin niin, että nyt huomioitaisiin kiusaajat. Keitä he ovat tai ovat olleet, ovatko he päättävässä asemassa ja jatkavatko he edelleen kiusaamista.

Kiusaaminen loppuu yhteiskunnassa vasta sitten, kun kiusaajat saavat välittömästi negatiivisia seuraamuksia tekemästään pahuudesta.

Suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluu, että teoistaan joutuu jossain kohti vastuuseen.

Nyt on aika tuoda tämä periaate kiusaajille selväksi tuomalla heidät kasvoillaan ja nimillään jukisuuden valokeilaan. Se olisi aika selkeä viesti uusille kiusaamista miettiville ihmisille, että kannattaakohan sitä alunperinkään aloittaa.

Jarno Jäppinen

Kotka