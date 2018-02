Lukijalta: Arkkipiispan vaaleista vastaus tulevaisuuden haasteisiin

”Luojan Luoma vai piispan poika.” Näin otsikoi TS (10.2.) kansankirkkomme arkkipiispanvaalissa toiselle kierrokselle äänestetyt ansioituneet Espoon ja Porvoon nykyiset piispat.

Juttu avasi uusia näkökulmia vaalien tiimoilta yksipuoliseen keskusteluun liberaali-konservatiiviasteikolla ajankohtaisesta vihkimiskysymyksestä.

Tämä hyvin marginaalinen mutta näkyvä teema hautasi alleen kirkkomme elintärkeät tulevaisuuteen liittyvät yhteistyön haasteet. Suomalaisen Luther-tutkimuksen keskeisimpiä löytöjä on Tuomo Mannermaan näkemys jumalattoman ihmisen vanhurskauttamisesta Jumalan rakkauden myötä.

Tästä näkemyksestä on auennut ekumeeninen yhteistyö niin katoliseen kuin ortodoksiseen kirkkoon. On pyritty löytämään yhteistä tulkintaa jakautumisen tilalle.

Toinen näkökulma on Pohjoismaiden kirkkojen yhteistyö, jossa kehityslinjat ovat erilaisia. Norjassa on vielä valtiokirkko ja naapurimme irrotti siteen vasta tällä vuosituhannella.

Meillä valtio ja kirkko erosivat autonomian aikana Schaumanin kirkkolain myötä.

Tärkeämpi ero kirkon yhteisen todistuksen kannalta on se, että Ruotsissa herätysliikkeet toimivat kirkon ulkopuolella ja meillä kansankirkon sisällä. Käsitys oikeasta uskosta, pappeudesta ja seurakunnasta eroaa lestadiolaisuudessa täysin kirkkolain määräyksistä.

Muillakin herätysliikkeillä on eri teologiat, jopa piispakin Luther-säätiöllä, joka katsoo olevansa kirkon sisällä, vaikka siihen kuuluvia teologeja on erotettu jopa kirkon papinvirasta.

Kirkkomme on myös piispan kirkko. Jokainen hiippakunta on täysin itsenäinen opillis-hallinnollisesti. Arkkipiispalla on kaitsettavana Turun lähiseurakunnat, muut piispat kaitsevat muuta maata.

Ensimmäistä kertaa siis arkkipiispan vaalissa painottuvat koko maamme hiippakuntien kristillisyyden erityispiirteet. Jotta Arkkihiippakunta voisi valita uuden arkkipiispan, sen äänioikeutettujen pitäisi äänestää 90-prosenttisesti samaa ehdokasta.

Kirkkomme lainsäädännön muuttaminen vaatii niin suuren enemmistön, etten näe seuraavan kymmenen vuoden aikana löytyvän edellä mainituista syistä johtuen yhteistä avioliittonäkemystä kansankirkollemme. Varsinkin, kun sen muuttaminen ajaisi kirkkomme erilleen sekä herätysliikkeistämme että muista pääkirkkokunnista.

Mielestäni tarvitsemme ennen muuta kirkkomme ulkopolitiikan hoitajan Pohjolan kirkkoihin sekä tuoretta teologista tutkimusta esimerkiksi luterilaisesta syntisen vanhurskauttamisesta eli jumalallistumisesta.

Näen, että Porvoon piispalla, dosentti Björn Vikströmillä on tulevaisuuden yhteistyökirkon rakentamiseen paremmat valmiudet ja mahdollisuudet uusiinkin avauksiin kansankirkkomme haasteisiin vastattaessa.

Matti Keskinen

TL, KTM