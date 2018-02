Varsinais-Suomessa asuu 4 000 vanhusta vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa: 75–84-vuotiaista 4,3 prosenttia ja 85 vuotta täyttäneistä 18,3 prosenttia, keski-ikä heillä on 84,6 vuotta.

Kuolemaa lähestyvät joutuvat keskenään eriarvoiseen asemaan (HS 19.12.). Sosiaali- ja terveysministerin raportin mukaan vuosittain jopa 30 000 elämänsä viimeisiä päiviä elävä suomalainen tarvitsisi saattohoitoa tai oireita lievittävää palliatiivista hoitoa.

Vuodessa 1812 turkulaista kuolee. Kotisaattohoitoon tai saattohoitoon päässeiden oireita lievitetään.

Väliinputoajia on sosiaalihuollon yksiköissä, joissa ihmisiä hoidetaan pysyvästi, todetaan STM:n raportissa.

Tehostetussa palveluasumisessa olevien vanhusten osuus on 2000-luvulla lisääntynyt, kun samalla lakkautetaan kunnallisia vanhainkoteja ja vähennetään terveyskeskuksien pitkäaikaishoitopaikkoja ja ikääntyneiden palveluasumista. Yhtenä syynä näiden hoivapalveluiden yksityistämiseen on Kelan korvausjärjestelmä.

Kunnallisissa hoitopaikoissa palveluun on sisältynyt muun muassa lääkkeet. Kunnille tulee näin ollen halvemmaksi luopua vanhainkodeista ja pitkäaikaishoidosta, kun palveluasumisessa asukas kustantaa lääkkeensä itse. Kela korvaa asukkaan lääkekustannuksia myös palveluasumisessa, ja lisäksi Kela myöntää asukkaalle eläkkeen saajan hoitotukea.

Vanhustyön keskusliitto on todennut vuonna 2015 kannanotossaan hyvästä saattohoidosta, että hyvä ja arvokas kuolema kuuluu kaikille, myös iäkkäille ihmisille. Kuolema on luonnollinen osa elämää, siitä tulee yhteiskunnassa voida keskustella avoimesti.

Iäkkään ihmisen hyvä saattohoito perustason hoitoyksiköissä ja kotona tulee turvata. Myös palvelutalo on iäkkään ihmisen koti.

Hoidossa tulee soveltaa valtakunnallisia hyvän saattohoidon linjauksia. Tehostetussa palveluasumisessa on virka-aikana saatavilla sairaanhoitajan apua, iltaisin ja öisin on paikalla yleensä lähihoitajia.

Lähihoitajan pitää suorittaa kurssi lihakseen pistämisestä tai suonen sisäisen kanyylin asettamisesta. Läheskään kaikki eivät ole tätä kurssia suorittaneet.

Hyvä Kuolema -hankkeen kyselyssä vuonna 2016 vastanneista 68 prosenttia kertoi haluavansa kuolla kotona. Kotisaattohoidon potilaiksi otetaan syöpää sairastavia ja joitakin eteneviä neurologisia sairauksia sairastavia.

Hauraat vanhukset eivät yleisesti ottaen ole kotisaattohoidon asiakkaita. Hauraalla monisairaalla vanhuksella palveluasumisessa saattaa kuitenkin aivan yhtäkkiä tulla esimerkiksi sydämen vajaatoiminnan paheneminen tai yläraajan luunmurtuma.

Hauras vanha ihminen saattaa näennäisen vähäisestä tapahtumasta, kuten kaatumisesta, nopeasti alkaa hiipua kuolemaan.

Muistisairaalla saattaa elämän loppumetreillä tulla toistuvia keuhkokuumeita tihenevästi, eikä antibiooteilla saada lopulta toivottua vastetta. Kuolevaa vanhaa ihmistä joudutaan siis tehostetusta palveluasumisesta kuljettamaan Tyksin yhteispäivystykseen, kun kuolevan potilaan oireiden hoitoon ei palveluasumisessa ole osaamista eikä tarvittavia lääkkeitä kipuun, limaisuuteen ja hengenahdistukseen.

Vanhusten ei ole tällä hetkellä mahdollista kuolla rauhallisesti ja kivuttomasti kotona eikä palveluasunnossa, sillä kuolevan potilaan oireiden hoitaminen edellyttää, että lääkäri on tehnyt kullekin asukkaalle määräykset ja antanut ohjeet opioideista, huumausaineryhmän vahvoista kipulääkkeistä, ja että opioideja tulee voida annostella suoneen tai lihakseen, kun kuoleva ei enää pysty lääkkeitä nielemään.

Tehostetussa palveluasumisessa on ongelmana, että siellä ei ole yhteisiä talon opioideja, sillä jokaisella vanhuksella pitää olla omat lääkkeet. Entä kun ei ole opioideja! Kuka sitten edes antaa vanhukselle pistoksena annettavan Morphinin, jos iltaisin, öisin ja viikonloppuisin ei ole pistoslääkeluvallista ammattihenkilöä käytettävissä?

Kansa on oikeassa, kun se kokee, että kivunhoito kuollessa ei ole riittävää. Sehän ei ole käytännössä tehostetussa palveluasumisessa edes mahdollista! Ei ihme, että halutaan eutanasiaa.

Asianmukainen oikea-aikainen kuolevan potilaan kivun ja ahdistuksen hoitaminen tulee varmistaa niin, että tehostetussa palveluasumisessa on lakisääteisesti talon yhteiset kipuun pistoksena annettavat opioidit, jokaisella vanhuksella on lääkärin etukäteen kirjaamat ohjeet pistosopioidien antamisesta sekä joka viikonpäivä ja juhlapyhä ja vuorokauden ympäri paikalla on ammattilainen, joka taitaa niiden oikea-aikaisen ja -määräisen antamisen.

Hauraat vanhuksemme ansaitsevat ihmisarvoisen elämän, elämän loppuun asti.

Pirjo Immonen-Räihä

Geriatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori