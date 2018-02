Lukijalta: Rotanmyrkyt myyntikieltoon? Apua!

Ohjeena oli vastikään Turun Sanomissa, ettei jätetä ruokaa rottien saataville.

Entä maalla: meillä ei ole eläimiä, mutta ihan lähinaapureissa, pikkutien toisella puolella, on paljonkin hevosia ja lehmiä, joiden ruokaa on mahdotonta pitää rotilta poissa. Lisäksi pihamme rajoittuu viljapeltoihin. Ruokaa on siis lähimetreillä yllin kyllin.

Ei auta, jos pidämme lintulautamme alustan puhtaana!

Kotimme on vanha maalaistalo, jossa on paljon ulkorakennuksia, joiden lattioiden raoissa ynnä muualla on vanhaa viljaa, vaikka olemme siivonneet moneen kertaan. Niissä on lisäksi paljon maatalouskoneita, jotka hankaloittavat siivoamista.

Rottia oli pari vuotta sitten yhdessä makasiinissa (pihapiirissä!) yllättäen niin paljon, että parin minuutin odotuksen jälkeen niitä näki useita kerrallaan vilistämässä sisällä makasiinissa ja sen alla: niitä oli varmaan jo satoja ellei tuhansia!

Myrkkyä meni noin 1,5 kiloa muutamassa päivässä, jonka jälkeen hiljeni – eikä vielä loppunut.

Myrkyt tietysti laitoimme niin, että muut eläimet eivät niihin päässeet (lukittaviin laatikoihin).

Kysyimme apua tuholaistorjujilta, mutta heidän apunsa olisi maksanut useita satoja euroja ja torjumistapa olisi ollut sama. Hekin suosittelivat ensin koettamaan itse.

Loukulla pyydystäminen olisi ollut täysin turhaa. Rotta on viisas eläin: jos yksi menee loukkuun, toinen ei enää mene.

Sikiäminen on valtavaa, joten muu keino kuin myrkky ei auta.

Tuon jälkeen olen joka syksy laittanut kyseiseen makasiiniin suljettavaan laatikkoon (joita myydään juuri sitä varten) myrkkyä, jota aina kuluu ainakin pari isoa pussillista, mutta yhtään rottaa emme ole enää nähneet.

Kissoja emme voi ottaa, sillä lapsenlapsemme on niille allerginen.

Poisko muutettava?