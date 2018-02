Lukijoilta

Lukijalta: Maan hiljaisten raha-asiat uhattuna

Joku hyvä ihminen jo kirjoittikin tätä asiaa sivuten ystävänsä puolesta, mutta harvalla on sellaisia ystäviä. Näitä maan hiljaisia, jotka tietokoneen lisäksi pelkäävät myös pankkiautomaatteja, on enemmän kuin arvaammekaan. "Automaatti on kammottava mörkö, jonka kierrän kaukaa", sanoo yksi heistä.