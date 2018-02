Miksi rakastamme pandaa ja vihaamme sutta

Vast: Siksi

Pohjoisessa ja itä-suomessa on ollut susia koko ajan. Ihmiset ovat tottuneet niiden olemassaoloon. Milloin on susi käynyt viimeksi ihmisen kimppuun? Kansan kertomuksissa joskus yli sata vuotta sitten. Sekään tarina ei ole luotettava. Ja karhukin on vaarallnen. Pitäisikö nekin tappaa sukupuuttoon. Hirvikin on vaarallinen etenkin pienten vasojen aikaan. Puhumattakaan kyystä.

Vihalla saatiin melkein tapettua sukupuuttoon esimerkiksi merikotka, maakotka ja ahma.