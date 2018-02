Lukijalta: Varsinais-Suomi tarvitsee poliittista voimaa

Maan hallitus pääsi yksimielisyyteen sote-lainsäädäntöön liittyvästä valinnanvapaudesta.

Jos uudistus ei törmää toistamiseen perustuslakivaliokuntaan, alkaa näyttää siltä, että olemme menossa eduskuntavaaleihin normaalijärjestyksessä keväällä 2019. Sitä ennen toimitetaan vielä tämän vuoden lokakuussa maakuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaaleissa äänioikeutta pääsee käyttämään alkukesällä 2019.

Jo varsin pitkään kulloinenkin hallitus on pyrkinyt mahdollisimman yksityiskohtaiseen ohjelmaan. Tavoitteena on tietenkin mukana olevien puolueiden erimielisyyksien minimointi hallitustaipaleen aikana.

Poliittiset puolueet miettivät ohjelmaväännöt hyvissä ajoin. Tiedon maailmassa ei yksikään ihminen tai yhteisö pärjää, jos neuvottelutilannetta varten ei ole tullut tehtyä kotiläksyjä huolellisesti.

Varsinais-Suomen edunvalvojat voivat onneksi valmistautua tuleviin hallitusneuvotteluihin hyvässä yhteisymmärryksessä. Yhdestäkään suuresta hankkeesta ei ole erimielisyyttä, toki painotukset vaihtelevat puolueesta, asuinpaikasta yms. riippuen.

Tunnin juna välillä Turku–Helsinki ja diplomi-insinöörikoulutuksen aloittaminen on koettu tärkeimmiksi tavoitteiksi. Kummankin suhteen on kuluvalla vaalikaudella saavutettu myös osavoittoja.

Ratahankkeelle on maan hallitus budjetoinut 10 miljoonaa/vuosi, niin että suunnittelu tulee valmiiksi 2020 alkuvuodesta.

Opetusministeriö on toistaiseksi ollut vastahangassa Turun yliopiston DI-koulutuksen suhteen, mutta välitavoitteena voidaan pitää tekniikan alan yhteistyöyliopistomallia Fitech:ia. Sen tarkoitus on edistää teknisen koulutuksen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Valtion rahoitusta järjestelmä on saanut 12 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 Lounais-Suomeen liittyen tehtiin hankkeen puitteissa 100 diplomityötä.

Kukaan ei tiedä, millainen hallitus Suomeen syntyy vuoden 2019 vaalien seurauksena. Mutta muodostui se mille tahansa pohjalle, maakunnan hankkeiden edistämisen ehdoton edellytys on poliittinen voima, omat ministerit.

Päätöksiä ei tehdä sen perusteella, kuinka paljon julkisuutta joku kykenee ajamalleen hankkeelle järjestämään, vaan poliittiseen harkintaan perustuen.

Eräässä suhteessa Varsinais-Suomi antaa tasoitusta muille. Kyse on maantieteellisestä sijainnistamme. Kun päärata kulkee läpi Suomen monen vaalipiirin kautta, Tunnin juna reissaa vain Uudellamaalla ja meillä kotona.

Onneksi Varsinais-Suomea voidaan hyvin perustellusti pitää poliittisen johtamisen kotimaakuntana. Alueemme on kasvattanut lähimenneisyydessä kaksi presidenttiä, monen puolueen puheenjohtaja on vuosikymmenten saatossa valikoitunut Varsinais-Suomesta ja myös nykyisen hallituksen ja eduskunnan merkittävillä paikoilla istuu vaalipiiristämme valittuja poliitikkoja: kaksi ministeriä, puhemies, perustuslakivaliokunnan pj, puolustusvaliokunnan pj, suuren valiokunnan pj, verojaoston pj…

Siltarumpupolitiikaksi on totuttu nimittämään päätöksiä, joissa on vedetty sumeilematta poliitikon vaalipiirin suuntaan. Ehkä joitakin harkitsemattomia ylilyöntejä löytyy jokaisen hallituksen syntilistalta, mutta Varsinais-Suomen talouden suunta on tällä hetkellä niin vinhassa vauhdissa, että jokainen täkäläistä kehitystä tukeva päätös on perusteltu, eikä vaalipiiristä valittujen edustajien tarvitse kantaa missään tapauksessa huonoa poliittista omaatuntoa.

Poliitikon työ on raskasta. Yhteiskunnan päättäjät läpivalaistaan monesti täysin kohtuuttomalla tavalla. Ja vaikka keltainen lehdistö jaksaa repiä otsikoita kansanedustajien ja ministereiden palkoista ja muista eduista, tosiasia on, että monessa muussa työssä pääsee paljon helpommalla ja paremmin korvauksin.

On tärkeää, että poliittiset puolueet Varsinais-Suomessa saavat jatkuvasti innostettua kunnianhimoisia ja pystyviä ihmisiä asettumaan vaaleissa ehdolle. Maakunnan menestystä tukevat yhteiskunnalliset päätökset tehdään vain ja ainoastaan politiikan pöydässä.

Kari Häkämies

Maakuntajohtaja

Varsinais-Suomen liitto