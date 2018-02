Lukijalta: Kauhukuvaus tulevaisuudesta

Maailman liikaväestö on se todellinen kauhuskenaario

Futuristit ja tulevaisuuden tutkijat kertovat mielellään kaikenlaisista kivoista härveleistä joita tulevaisuudessa tulisimme käyttämään. Saman tapaista huuhaata juteltiin vuotta 2000 odotellessa joskus 1960-1970 luvuilla.



Tulevaisuuden (vuoden 2000) todellisuus oli kuitenkin synkkä. Järjetöntä väestonkasvua ei oltu saatu hillittyä ja ilmastonmuutoksen merkit olivat jo ilmiselvät. Tänä päivänä tilanne on vain pahentunut entisestään. Väestö kasvaa edelleen, vaikka olemme jo edenneet yli katasrofi-rajan. Katastrofi manifestoituu joskus lähituleivaisuudessa. Me kaikki tiedämme sen, vaikka haluaisimme sulkea siltä silmämme.



Maailman liikaväestö on kaikkien katastrofien äiti. Näinä aikoina kaikkein paras ekoteko on lapsettomuus. Siihen ei tarvita edes mitään ihme härveleitä. Suosittelen.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä Viesti

Peruuta Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn. Virhe ilmoituksen lähetyksessä.