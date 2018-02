Höpöhöpö

Milloin unohtui, että Afrikan muodostuminen valtioiksi on imperialismin ansiota? Siellä ei ollut vallitsevaa lainsäädäntöä, yhteiskuntamuotoa eikä organisoitunutta kirjauskontoa, poislukien islman, ennen eurooppalaisten tuloa. Miksi siellä ei liputeta entisten emämaiden ansioita?

On käsittämätöntä sössöttää Ruotsin hyvyyttä ja hyväntahtoisuutta ja samalla paheksua, ei tosin tässä teksissä, esiintyvää imperialismin haamua. Pakko-otot sotaväkeen, valtiollinen kuritus eli verotus ja käännyttäminen uskontoon ovat olleet Ruotsin alistuskeinoja. Mikäli tätä ei hyväksy on turha parkua imperialismin kurimuksesta.

