Lukijalta: Kotitekoista mielivaltaa susipolitiikassakin

Kotitekoista mielivaltaa susipolitiikassakin.

Päättäjien pitää herätä tähän susiongelmaan ympäri Suomen.

Susille pitää säätää metsästys aika niin kuin muillekin riista eläimille. Vapaa metsästys häirikkösusille joita on ympäri maata. Ei voi olla oikein että susi määrää kansalaiset rakentamaan aitoja asuintalojensa ympärille että lapset ja kotieläimet voisi olla ulkona jopa päiväsaikaan, puhumattakaan tuotantoeläimistä joiden on eun määräyksellä vielä laidunnettava ettei menetettäisi eläinten hyvinvointiin tarkoitettuja tukia, kaikki maiseman hoitoon tarkoitetut alueet jopa kaupunkien laitamille jouduttaisiin rakentamaan susiaitoja joihin kerätään varoja metsästyskortti varoista, ei kait se ole metsästäjien kustannettavissa yli suuri susikanta ja se ei ole mitenkään hyväksyttävissä. Suojelijat vaatii resursseja joihin itse eivät ole halukkuutta ilmoittaneet maksujen muodossa. Ollaan korottamassa metsästyskortin hintaa että saadaan varoja srva toimintaan joka on ollut vapaaehtoista talkootyötä ynpärivuorokauden jos sattuu eläin kolareita maanteillä. Srva tehtäviä tulee vuosittain kymmeniä tuhansia kertoja jotka metsästäjät on hoitaneet ammatti maisesti talkoilla, joihin vaikuttaa susikanta vaikeuttaen koiran käyttöä kolarieläinten nopea pyynti ja lopettaminen kitumasta jonka eläinsuojelu lakikin määrää, miten tämä hoidetaan jatkossa kun ei uusita srva sopimusta keväällä, siinä poliisilla tulee ylitsepääsemätön lisä työ. Talkoihin ei kenenkään tarvihe osallistua olipa sopimusta tai ei.

