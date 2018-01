Lukijalta: Annetaan nuorten turvapaikanhakijoiden jäädä

Olemme osa kasvavaa vapaaehtoisten ryhmää, joka haluaa tukea yksin alaikäisinä turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita nuoria.

Nuoret ovat paenneet sotaa, sortoa ja nälkää. Haluamme, etteivät nuoret jää yksin ja että he pääsevät integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Olemme siksi viettäneet paljon aikaa heidän kanssaan.

Teemme yhdessä ihan tavallisia asioita: laitamme ruokaa ja syömme, katsomme televisiota, ulkoilemme, pelaamme erilaisia pelejä, mökkeilemme ja puhumme ihan kaikesta. Nuorista on tullut tärkeä osa perheitämme.

Nuoremme haluavat olla osa sekä perhettämme että yhteiskuntaa. Monilla heistä ei ole ollut mahdollisuutta koulunkäyntiin ennen Suomeen tuloa, mutta täällä he pääsevät suorittamaan peruskoulun.

Pian he alkavat opiskella käytännön ammatteja, juuri niitä, joiden tekijöistä Suomessa on pulaa. Nämä nuoret haluavat tehdä työtä ja olla hyödyksi yhteiskunnallemme. Tällaista tarvitsemme nyt, kun syntyvyys on laskussa.

Nuorten turvapaikkaprosesseissa on ollut paljon virheitä. Monen tuntemamme nuoren tulkki on ollut toiselta kielialueelta, mikä on johtanut tulkkausvirheisiin. Asianajajat ovat laiminlyöneet ratkaisevien lisätietojen lähettämisen, minkä seurauksena on tehty kielteisiä turvapaikkapäätöksiä.

Vaikka alaikäisten puhutteluissa pitäisi olla niihin erikoistuneita ammattilaisia, näin ei useinkaan ole ollut.

Nuoret tulevat olosuhteista, joissa viranomaisiin ei voi luottaa. He eivät useinkaan ole uskaltaneet kertoa itseensä ja perheisiinsä kohdistuneesta vainosta.

Moni päätös onkin tehty väärin perustein. Silti turvapaikkaprosesseista löydettyjä virheitä ei ole korjattu, vaan nuoria on alettu karkottaa, kun he ovat ehtineet täyttää 18.

Nuortemme ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet maassamme.

Suomen on lopetettava tänne alaikäisinä konfliktimaista paenneiden nuorten pakkopalautukset. Kaikkien kielteisen päätöksen saaneiden on saatava mahdollisuus uuteen tutkintaan pätevien tulkkien ja työnsä kunnolla hoitavien asianajajien avustuksella.

Moni nuoristamme on paennut kotimaansa väkivaltaa tai elänyt paperittomana pakolaisena, ja monella ei ole enää perhettä alkuperäisessä kotimaassaan. Jos heidät palautetaan, on monen ainoa vaihtoehto joko joutua väkisin värvätyksi taistelemaan tai lähteä uudestaan pakoon.

Mielestämme Suomen pakolaispolitiikkaan pitäisi saada takaisin humaanisuus ja solidaarisuus. Toivomme, että Maahanmuuttovirasto ja muut päättäjät ottavat kielteiset päätökset uudelleenharkintaan ja antavat nuorille mahdollisuuden rakentaa maatamme.

Anna-Maria Hietanen

Sosiaalityön opiskelija Turun yliopisto

Vesa-Pekka Rantalainen

Opettaja, eläkkeellä

Arjaliisa Rantalainen

Kuvataideopettaja