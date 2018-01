Naantalin Luonnonmaan saarelle on jo pitkään suunniteltu lisää asuntorakentamista. Kaavoitettavaksi suunnitellut alueet sijaitsevat Rymättyläntien vieressä, saaristoon päin ajettaessa vasemmalla, metsäisellä ja kallioisella alueella Viialanjärven ja Särkänsalmentien liittymän välissä.

Alueelle on suunniteltu myös koulun ja päiväkodin rakentamista. Tätä ajatellen on jo toteutettu Rymättyläntien alikulkutunneli ja turvalliset kevyenliikenteen väylät.

Alue on kaupungin omistama, joten maanhankinnasta ei tule kustannuksia ja alue sijaitsee nauhamaisesti Rymättyläntien varressa, joten joukkoliikenteen käyttäminen olisi uusille asukkaille helppoa. Etäisyys Naantalin keskustaan on vain kaksi kilometriä. Asukaslukutavoite tälle alueelle on 800 henkeä.

Viime vuonna kaupungin omistukseen tullut Villan tila meren rannalla on mahdollista kunnostaa kaupunkilaisten virkistysalueeksi ja sinne on tarkoitus rakentaa asuntoalueelta luontopolkuyhteys. Etäisyys on noin 1500 metriä.

Viime vuonna Luonnonmaan kehittämisen vaihtoehdoksi nostettiin asuntomessujen järjestäminen. Messualueeksi Luonnonmaan maanomistajat ehdottivat Matalahden ympäristöä. Matalahti on nimensä mukaisesti 0,5–2 metrin syvyinen lahti, jonne johtaa kapea ruopattu kanava, joka lähtee mereltä noin kilometri etelän suuntaan Porhonkallion rannasta. Lahden rannoilla on kesäasutusta.

Asuntomessualue sijaitsisi kalliolla, lahden rannalla ja näyttelyalueelle asettuisi noin 150 uutta asukasta ja koko alueelle 350 asukasta. Messujen toteuttamiseksi kaupungin tulisi ostaa maa-alueet yksityisiltä maanomistajilta.

Kokonaisuudessaan kaupungin panostuksen asuntomessuihin lasketaan olevan noin 5 miljoonaa euroa toteutuessaan suunnitellusti. Summa vastaa yli yhden veroprosenttiyksikön verotuloja. Asuntomessujen tuotot kertyvät useamman vuoden ajanjaksolla, joten välirahoitustarve on lähes yhdeksän miljoonan euron luokkaa. Tämä tarkoittaisi lisävelan ottamista.

Asuntomessut toki tuovat järjestäjäpaikkakunnalle vilinää, vilskettä ja lisätulojen mahdollisuuksia. Naantalin kannalta asetelma on monista muista messupaikkakunnista poikkeava sikäli, että heinäkuussa kaupunki on jo muutenkin täynnä matkailijoita ja sesonki on parhaimmillaan.

Poliittisten puolueiden edustajat ovat kovin kaivanneet edullisia tontteja, jotka houkuttelisivat kaupunkiin lapsiperheitä. Asuntomessualueen jopa sadan tuhannen euron hintaiset tontit ovat suhteellisen kalliita verrattaessa niitä Rymättyläntien varren metsä- ja kallioalueen tontteihin.

Lisäksi mahdollisen asuntomessualueen tontit tulisi saada kaupaksi ja talot rakennettua hyvin nopealla aikataululla. Riskinä on, että tontit jäävät pidemmäksi aikaa kaupungin omistukseen ja rakennettaviksi kaupungin verovaroilla.

Naantali on hieno asuinpaikka ja Luonnonmaa on portti hienoon saaristoomme. Asuinpaikkana Luonnonmaa pystyy parhaimmillaan tarjoamaan sekä luonnon- että pikkukaupungin keskustan läheisyyttä.

Kokoomuksen ryhmä haluaa keskustella avoimesti Luonnonmaan kehittämisen vaihtoehdoista ja rakentamisen prioriteeteista sekä ajoituksesta.

Jan Lindström

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja