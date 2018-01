Tämä juttu on teille, jotta muistaisitte, että meitäkin on, jotka eivät tupakoi tai joilla ei ole koiraa. Me haluamme nauttia kauniista ja puhtaasta Turusta. Jotta kaikki tumpit ja koiran jätökset saadaan pois kaupungin kaduilta – niin se on niitä jättävien tehtävä!

Kaupungin puhtaanapito ei millään ehdi puhdistaa kaikkia näitä jälkiä. Nyt, kun lumi taas suli ja paljasti kaiken roskan sieltä alta, niin arvatkaa mitä löysin. Ja niin monesta kohdasta.

Pyydän mitä kauniimmin, että alkaisitte ajatelle meitä muitakin. Jos voisin, kieltäisin kaikilta tuomasta koiria mihinkään kauppoihin ja ravintoloihin. Näin kuitenkin on, että jossain koirien tulo on sallittua. Hoitakaa koirianne kuin pientä lastanne, eli kaikki jätteet keräätte roskiksiin.

Tupakoitsijat, te voisitte myös ajatella meitä muita. Uskotteko, että mukavaa, kun poltatte kadulla kävellessänne, että se ei häiritse muita. Kyllä häiritsee. Ja vielä enemmän se, että heitätte tumppinne kadulle.

Voisihan teillä olla pussi mukana, minne keräisitte ne ja sitten heittäisitte roskikseen. Näin tekevät ne koirien omistajat, jotka huomioivat myös muita ihmisiä. Tupakoinnille on aikaa noin 12 vuotta ja sitten Suomi on savuton. Miettikää sitä!

Paljon kävelyä harrastava

Arja Manelius