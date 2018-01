Lukijalta: Turku ei säästä vaikeavammaisten taksimatkoissa

Lukijoilta

Lukijalta: Tupakantumpit ja koirien jätökset korjattava

Tämä juttu on teille, jotta muistaisitte, että meitäkin on, jotka eivät tupakoi tai joilla ei ole koiraa. Me haluamme nauttia kauniista ja puhtaasta Turusta. Jotta kaikki tumpit ja koiran jätökset saadaan pois kaupungin kaduilta – niin se on niitä jättävien tehtävä!