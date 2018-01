Lukijalta: Toimivampi malli työttömyyden nujertamiseen

Voihan yhteiskunnan maksamaa elämää

Tämä LuKin ajattelu on mielenkiintoinen. Siinä työtön ei itse joudu tekemään mitään. Eikä myöskään huomaa omassa toimeentulossaan mitään. Vastuu työttömän työllistämisestä on kokonaan yhteiskunnalla. Sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.



Työnantaja saa valtiolta erilaisissa tilanteissa eri suuruisia ja vaikutukseltaan erilaisia maksusuorituksia, kun työllistää tai on työllistämättä. Jää vastausta vaille, kun ei ole edes kysymystä esitetty - Kuka tämän kaiken maksaa? Kenen rahavaroilla on tarkoitus pelata? Kuka vastaa työttömän tieto-, taito- ja tahtotilan vastaavan työnantajan tarpeita?



Ehkä LuKin on vielä hyvä opiskella ihan oikeaa työn tekoa hyvin moninaisissa työpaikoissa ja sitten tarkastella ilmiasun saanutta ajatteluaan uudelleen.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä Viesti

Peruuta Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn. Virhe ilmoituksen lähetyksessä.