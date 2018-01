Lukijalta: Kesäyrittäjäseteli lisäisi nuorten kesätyömahdollisuuksia

Useat kunnat tarjoavat kesätyöseteleitä nuorille. Myös turkulaisilla 15–18-vuotiailla on mahdollisuus saada kesätyöseteli helpottamaan kesätyön saantia. Kesätyöseteli on käytännössä tuki työnantajalle, joka palkkaa nuoren töihin.

Alle 18-vuotiaiden kesätyömahdollisuudet ovat rajalliset setelistä huolimatta. Kesätyöseteleitä jää myös joka vuosi käyttämättä. Ensimmäisten työkokemusten merkitystä ei voi väheksyä. Tarvitaan uusia avauksia, jotta yhä useampi nuori löytäisi itselleen kesätyön.

Uudenlaista toimintamallia edustaa kesäyrittäjyysseteli.

Nuorten kesätyömahdollisuudet lisääntyvät tuntuvasti, kun nuoret voivat luoda itse itselleen työpaikkoja yrittäjinä. Kesäyrittäjyysseteli on otettu käyttöön muun muassa Espoossa, Salossa, Kajaanissa ja Oulussa.

Useilla paikkakunnilla kesäyrittäjyys tapahtuu yhteistyössä paikallisen 4H-yhdistyksen kanssa.

4H-järjestön yrittäjyysmalli 4H-yritys on toimiva paketti nuorelle. Yritykselle on määritelty raamit valmiiksi, ja nuori voi keskittyä itse tekemiseen. 4H-yrittäjällä on mahdollisuus seitsemän opintopisteen todistukseen ja digitaaliseen osaamismerkkiin, joiden avulla kertyneen osaamisen näyttäminen on helpompaa esimerkiksi oppilaitoksessa.

Toivottavasti yhä useampi kunta kotikaupunkini Turku mukaan lukien innostuisi nuorten kesäyrittäjyyden mahdollistamisesta.

Kesäyrittäjyyssetelin lisäksi nuorille voidaan tarjota esimerkiksi koulutusta ja tiloja, jotta yrittäjyyden kokeilemisen kynnys olisi matalampi.

Hilkka Näse

Kehityspäällikkö

Suomen 4H-liitto