Rahapelaamisesta ja sen aiheuttamista haitoista on keskusteltu viime viikkoina vilkkaasti. Keskustelu on tärkeää ja haittoja tulee määrätietoisesti vähentää. Tämä on myös yksinoikeusjärjestelmämme perusta rahapelaamiseen liittyvän rikollisuuden torjunnan ohella.

Rahapelaamisesta aiheutuu haittoja ja siksi se on kaikkialla maailmassa vahvasti säänneltyä toimintaa. Suomessa kokonaishaitat ovat säilyneet samalla tasolla kymmenen vuoden ajan ja ongelmia on noin kolmella prosentilla väestöstä.

Arpajaislain mukaan yksinoikeusjärjestelmän tehtävänä on ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Lain perusteluiden mukaan tehtävänä on myös kanavoida pelaamista kotimaiseen rahapeliyhtiöön.

Arpajaislaki on tasapainoinen ja hyvässä yhteistyössä laadittu.

Rahapelaaminen siirtyy vauhdilla internetissä tapahtuvaksi. Digitaalisessa kanavassa ulkomaiset peliyhtiöt ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan pikkuhiljaa. Samalla niiden osuus aiheutetuista haitoista kasvaa.

Ulkomaisten peliyhtiöiden harjoittamaan laittomaan rahapelien markkinointiin pitää viranomaisten puolesta puuttua entistä määrätietoisemmin. Samalla Veikkauksella tulee olla keinoja kehittää pelitarjontaansa vastuullisesti kananvointikyvyn varmistamiseksi, muutoin pelaaminen tuottoineen siirtyy ulkomaisiin kiinnostavampiin kohteisiin ja haitat jäävät suomalaisten maksettavaksi.

Rahapelaamisen kohdistuminen kotimaiseen rahapeliyhtiöön, jonka vastuullisuuteen liittyvät työkalut ovat hyvällä tasolla, on kaikkien etu.

Vastuullisuustyökaluja tulee kehittää jatkossakin. Parhaiten niitä pystytään tarjoamaan pelaajille silloin, kun pelaaminen tapahtuu tunnistautuneesti. Kohti tätä on syytä kulkea myös raha-automaattien osalta.

Siirtymälle tulee varata riittävän pitkä aika. Jos uudistus tehdään hätäisesti, käy helposti niin, että paljon pelaavat jatkavat pelaamistaan, mutta satunnaiset pelaajat katoavat.

Suomalainen rahapelijärjestelmä tulouttaa vuosittain yli miljardi euroa suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle. Varoilla tarjotaan meille kaikille suomalaisille mahdollisuuksia harrastaa, liikkua, pysyä terveenä ja tervehtyä. Varoilla tuotetaan myös erilaista tukea peliongelmiin liittyen.

Vastuullinen ja elinvoimainen yksinoikeusjärjestelmä on suomalaisten etu. Sen sijaan kenenkään etu ei ole, että kotimainen rahapelijärjestelmä kuihtuu.

Vertti Kiukas

Pääsihteeri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys

Anna Munsterhjelm

Pääsihteeri, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi

Mikko Salonen

Toimitusjohtaja, Suomen Olympiakomitea