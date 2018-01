Maa tarvitsee arvojohtajan

Presidentillä on keskeinen rooli ulkopolitiikassa. Hän nimittää korkeimmat virkamiehet, erityisesti korkeimman oikeuden. Hän on myös puolustusvoimien ylipäällikkö.

Presidentti on myös mitä suurimmassa määrin arvojohtaja, jolla on oikeus ja jopa velvollisuus ottaa kantaa kysymyksiin, joilla on keskeinen merkitys ihmisten kaikinpuolisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tällä hetkellä Suomen kansa ei voi hyvin ja siksi presidentin tulee ottaa voimakas kanta pahoinvoinnin purkamiseksi.

Selkeät kannanotot tarvittaisiin muun muassa lisääntyvään eriarvoisuuteen, pätkätyöhön ja siihen liittyvään nollalinjaan, ylivelkaantumiseen johtaneisiin syihin, täällä kootun siirtämiseen veroparatiiseihin ja nuorisotyöttömyyteen.

On mittava määrä myös muita arvojohtajalle kuuluvia asioita, joista ei suuremmin ole tähän saakka ääntä pidetty.

Toivottavasti linja muuttuu radikaalisti ihan kekkoslaiseksi saakka.

Täytyy tässä yhteydessä sanoa, etten halua diktaatoria, mutta haluan presidentiksi ihmisen, jolla on kykyä ja halua johtaa.

Maa tarvitsee presidentin ja arvojohtajan, ei hovia mesenaatteineen.

Ossi Aisamaa