Lukijalta: Empaattinen asenne on täysin ilmaista

Ikävä kyllä, hallitusten mielestä empaattinen asenne nimenomaan ei ole ilmaista. Kuten kirjoittaja kuvaa, empatiaan voi liittyä se, että antaa pikku hetken enemmän aikaa potilaalle, ja lääkärin työaikahan on kamalan kallista. Toisaalta jatkuvassa kiireessä, jota terveydenhuollossa usein on. on vaikeampi löytää itsestään empatiaa potilaita kohtaan. Asettaessaan hoitotyölle - ja monille muille julkisille palveluille - kaikelle hinnan ja tiukat raamit, päättäjät sulkevat silmänsä siltä tosiasialta, että vähempi hinnan ja enempi ihmisen katsominen voi tulla ja luultavasti tuleekin loppujen lopuksi halvemmaksi kuin hinnoitteluhoito.



Luin joskus tutkimuksesta (amerikkalainen muistaakseni), jossa lääkärit määrättiin käyttämään viisi minuuttia enemmän aikaa per potilas. Siis viisi minuuttia. Sekä lääkärien että potilaiden kokemus oli yksistään positiivinen. Lääkärit itse kommentoivat mm., että kuuntelemalla potilasta sen 5 min kauemmin he saivat usein tietoonsa hoidon kannalta hyvinkin merkityksellisiä tietoja, joita eivät olisi siis saaneet normaalin tutkimusajan puitteissa. On aivan selvää, että hoidon laatu ja vaikuttavuus paranivat.



Itse johdun tässä miettimään, milloin viimeksi olisin saanut lääkärin vastaanotolla puhua vähänkään pidempään, edes minuuttia, ilman lääkärin keskeyttämisiä. On kiva, ettei lääkäri ole tuppisuu nyrpistelijä, mutta monet lääkärit tuntuvat olevan aika rakastuneita omaan ääneensä.

