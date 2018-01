Rotia tienpitoon 2

Ismo Rantanen kirjoitti Turun Sanomissa 23.1. varsin kattavan ja kantaa ottavan mielipiteen maanteiden hoidosta. Parhaat kiitokset siitä! Kirjoitukseen sisältyi myös hyviä parannusehdotuksia.

Sorateiden osalta olen miettinyt, minne kunnossapidon osaaminen on kadonnut.

Suomi on harvaan asuttu maa. Julkista liikennettä on jatkuvasti vähennetty, joten yhä useampi joutuu turvautumaan yksityisautoon. Tieliikenteeseen kohdistuu miljardien eurojen verotus, jonka tuotosta vain pieni osa ohjataan infrastruktuurin hoitoon.

Vastuunkantajaa tästä tilanteesta on mahdoton löytää. Palvelunumerossa 0200 2100 on hyvähermoisia vastaajia, jotka kohteliaasti lupaavat toimittaa viestin urakoitsijalle. Vaikutus on olematon. Työn tilaaja Ely-keskus tuntuu olevan täysin hampaaton.

Teollisuudessa vastaavaa laatua tuottava alihankkija on entinen alihankkija.

Urakoitsijan edustaja kertoo ajaneensa Uudessakaupungissa sijaitsevan Korsaarentien joulun alla ja väittää sen olleen hyvässä kunnossa. Totta on, että siellä tehtiin niihin aikoihin kevyt lanaus, mutta pahimmat paikat jäivät korjaamatta. Kuoppia ei pysty väistämään. Lisäksi pitäisi olla tarkkana runsaan kauriskannan takia.

Toivon, että löytyisi vastuunsa tunteva esimies jostakin kohtaa pitkää organisaatiota.

Parannusta toivoen

Tapani Caselius

Uusikaupunki