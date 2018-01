VER ja Caruna kuriin

Valtion Eläkerahaston eli VER:in toimintaa säätelee sen omien sanojen mukaan eettinen toimintapa. VER:in nimellistuotto on viiden viimeisen vuoden aikana ollut 6,6 prosenttia.

13.12.2017 kerrottiin, että se yhtenä konsortion jäsenenä (10 prosentin osuudella) ostaa Elenia Oy:n, Suomen toiseksi suurimman sähköverkkoyhtiön. Kauppahinta lienee 3,7 miljardia yhtiöstä, jonka liikevaihto on ollut 315 miljoonaa. Edelliset omistajat saavat pikaomistuksestaan miljardivoiton.

Tulee mieleen, että onko VER nyt panttivanki, jolla varmistetaan tulevat voitot? Caruna Oy:n kohdalla nämä panttivangit ovat Keva ja Elo, mutta Carunan omistajiin saattaa kuulua salaisten järjestelyn kautta myös VER.

Sekä Carunan että Elenian kauppahinnat ovat megalomaanisia. Yhtiöt ja niiden omistajat tietenkin uskovat, että kun on mukana panttivanki, niin jatkossakin saadaan väärinkäyttää härskisti velkavipua verotuksessa. Uskotaan, että energiavirasto jatkaa täydellistä naiviuttaan ja että valtio ei muuta epäonnistunutta lainsäädäntöään.

Aikaisemmin VER on ollut vivuttamassa Fingridiä. Yhtiöihin on muodostettu hintakuplat. Näiden arvokuplien kärsijä on kuluttaja.

Tulevaisuudessa erityisesti maaseudulla sähkön hinta tulee olemaan sellainen, että maaseudulla ei kannata yrittää. Outokumpu on vaikeuksissa jo sähkön hinnan vuoksi.

Sähkönsiirtoyhtiöt ovat saaneet toistaiseksi harjoittaa erittäin aggressiivista verosuunnittelua. Mikäli näitä yhtiöitä edes verotettaisiin vaikka Ruotsin käytännön mukaisesti, niin ahneuden markkinavoimat eivät toimisi tällä tavoin.

Suomessa yhteisövero on matala, mutta VER ja muut eläkeyhtiöt ovat tietenkin kiinnostunut nollaverotetuista toiminnoista. Tuottoprosentin tulee näyttää korkealta.

Suomessa tällaisia luonnollisia monopoleja pitäisi koskea selvät antitrust-säädökset ja toimilupaehdot. Ja niiden tulisi maksaa edes normaalit yhteisöverot.

Kai Kaituri