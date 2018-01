Lukijalta: Venettä ei kannata keikuttaa

Päättäjät käyttävät usein erilaisia sanontoja kertoessaan kansalle omista ajatuksistaan ja tavoitteistaan. Suomi nähdään monesti isona veneenä, jota pitää ohjata oikeaan suuntaan ja jonka tappia ei saa irrottaa. Yhteistä venettä ei myöskään saisi keikuttaa.

Näin halutaan antaa kuva, että olemme kaikki yhdessä isossa veneessä. Tosiasiassa emme ole, emme ole koskaan olleet.

Ajatellaan vaikka sote-uudistusta. Jos päättäjät haluavat mieluummin istua samassa veneessä suurten terveysyritysten omistajien kuin meidän palveluja kuluttavien kanssa, he voivat niin tehdä. Heillä on siihen annettu valta. Mutta silloin heidän on turha anella, että olis tosi kiva, kun venettä ei keikutettaisi.

Yksityisillä markkinoilla veneen keikuttaminen on elinehto. Vain olemalla kilpailijoitaan parempi, halvempi tai muutoin kilpailukykyisempi pysyy pinnalla. Tosin sitten, kun suurin osa kilpailijoista on uponnut, tilanne muuttuu. Muutaman toimijan kesken voi olla mukavakin soudella ulapalla ja sopia esimerkiksi hinnoista tai palvelujen jakamisesta alueellisesti.

Ilari Tapio kirjoitti sote-uudistuksesta osuvasti 21.1. Turun Sanomissa otsikolla "Halutko miljonääriksi?". Jos paikkakunnalla on esimerkiksi vain kaksi terveyspalvelujen tuottajaa, "niiden edustajat saattavat saunakabinetissa sopia, ettei yhteistä venettä kannata keikuttaa." Jos toimijoita on vain yksi, kilpailua ei tietenkään ole, eikä myöskään mitään tarvetta pitää hintoja kilpailukykyisinä. Ja siihenhän yritykset pyrkivät, määräävään monopoliasemaan. Niin markkinat toimivat.

Sote-uudistuksen jälkeinen järjestelmä toimii kestävästi vain, jos voimme kaikki luottaa sen kykyyn turvata hyvinvointimme ilman, että joudumme maksamaan itsemme kipeiksi. Riskihän nykyistä korkeammalle hintalapulle on olemassa, kuten Talouspolitiikan arviointineuvosto tuoreessa arviossaan varoittaa.

Jos uudistuksessa on enemmän häviäjiä kuin voittajia tai jos voittajia ei kiinnosta palveluiden turvaaminen verovaroin, olemme suurten kysymysten äärellä. Sote-uudistuksessa ei siksi ole kyse pelkästään palveluista ja niiden järjestämisestä. Kyse on pohjoismaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudesta.

Verovaroin rakennettu hyvinvointivenheemme on joutunut myrskyyn ja uhkaa kaatua. Kuten hyvin tiedämme, vene kaatuu kovassa aallokossa erittäin helposti ja seurauksena voi pahimmillaan olla inhimillinen katastrofi. Tällaista vertausta ei yksikään päättäjä halua ymmärrettävästi käyttää myydessään omiin arvoihin perustuvia uudistuksia.

Kenen veneessä seisot, sen venettä keikutat. Meidän kuluttajien vene vaan kaatuu paljon helpommin kuin terveysjättien jahdit. Siinä vaiheessa voi olla, että moni toivoo jääneensä rannalle. Se vaihtoehto ei vain taida kuulua valinnanvapautemme piiriin.

Minna Ylikännö

VTT, sosiaalipolitiikan tutkija

Liedon kunnanvaltuuston pj. (sd)