Miksi tuemme Björn Vikströmiä?

Porvoon hiippakunnan piispa, dosentti Björn Vikström on ehdolla arkkipiispan vaaleissa.

Arvostamme hänen teologista asiantuntemustaan, ekumeenista ymmärrystään, rohkeuttaan tarttua ajankohtaisiin kysymyksiin ja uskallustaan katsoa tulevaisuuteen.

Vikströmin yhteiskunnallinen ja eettinen ajattelu on syvästi punnittua. Se näkyy käytännön työssä. Hän on edistänyt kestävän kehityksen ja ympäristöetiikan teemoja toimiessaan Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmän puheenjohtajana. Hän on näkyvästi tehnyt työtä ja puhunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta. Nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia hän on aktiivisesti edistänyt omassa hiippakunnassaan.

Tutkijana hän on perehtynyt raamatuntulkintaan, kansankirkon asemaan nyky-yhteiskunnassa ja ekoteologiaan. Hän puhuu Jumalasta selkeästi ja ymmärrettävästi, ja tulkitsee kristillistä uskoa ja traditiota nykyihmistä puhuttelevalla tavalla.

Björn Vikström herättää erityistä luottamusta kyvyllään huomioida, kuunnella ja kunnioittaa toista ihmistä. Hänet tunnetaan yhteyden rakentajana niin kirkon sisällä kuin suhteessa yhteiskuntaan.

Saamme Vikströmistä yhteistyökykyisen arkkipiispan, joka on aidosti sekä nöyrä että rohkea kirkon johtaja.

Susanne Björkman, lossinkuljettaja, Houtskari; Bror Gammals, verksamhetsledare, Mariehamn; Hanna Hella-Aro, sairaalapastori, Paimio; Anita Ismark, kunnallisneuvos, Korsnäs; Hilkka Kakko-Helle, joht. sairaalapastori, Paimio; Mari Korhonen, varh.kasv. lehtori, Turku; Janette Lagerroos, teol.kand., Nagu; Hilkka Luojola, os.hoit. (el.), Turku Lasse Mustonen, pastori, Turku; Anne Norvasuo, vanh.kot. pastori, Raisio; Tapani Rantala, rehtori, Turku; Sari Sundvall-Piha, perheas. neuv.kesk. johtaja, Turku