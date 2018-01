Tarina ei-aktiivisen tilastoyksikön takaa

Niinpä niin

Kiitoksia kirjoittajalle rohkeasta avautumisesta.



Olisi erittäin tarpeellista, että julkiseen keskusteluun tulisi runsaasti tarinoita numeroiden takaa. Tarinoita työttömyyden todellisuudesta, pieneläkeläisyydestä, vammaisuudesta, yksinhuoltajuudesta, velkakierteestä, mielenterveysongelmista jne. Miten siihen on jouduttu, millaista se oikeasti on. Mitä "mahdollisuuksia" ja "vaihtoehtoja" todella on tarjolla. Mielellään vielä raakoja lukuja - tämän verran on toimeentulotuki, tämän verran menee siihen ja siihen, tällä on elettävä. Näin kauan joutuu jonottamaan, näin monta paperia tarvitsee tähän anomukseen, näin monesta instanssista on tyrmätty.



Satunnaisia ulostuloja joskus näkee. Huokaahan aika ajoin tälläkin keskustelupalstalla joku, ettei ikinä osannut kuvitella itse joskus joutuvansa työttömäksi, saati millaista se todellisuudessa on. Lisää tarvittaisiin. Tarinoista voisi koota vaikka antologian ja velvoittaa joka ikinen kansanedustaja myös lukemaan sen.



Ikävä kyllä juuri ne, joiden soisi tutustuvan köyhien ja vähäväkisten elämään Suomessa vuonna 2018, ovat vähiten kiinnostuneita siitä eivätkä halua tietää totuutta. He juuri eivät moiseen antologiaan koskisi.

