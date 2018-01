Turun Sanomissa 21.1. julkaistussa artikkelissa "Sote-yrityksiä peittää salamyhkäisyyden verho – asiantuntijoidenkin vaikea ottaa niistä selkoa" arvostellaan terveyspalveluyrityksiä omistuksen ja päätöksentekoprosessien vaikeaselkoisuudesta sekä mielikuvamarkkinoinnista.

Haluamme korjata väitteitä Terveystalon osalta.

Terveystalo on erittäin vahvasti suomalainen pörssiyhtiö, jonka omistuksesta 80 prosenttia on suomalaista. Meillä on yhteensä yli 10 000 suomalaista osakkeenomistajaa, joista neljä merkittävää, pitkäjänteistä, institutionaalista sijoittajaa (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Hartwall Capital ja Rettig Group Ab).

Terveystalo on jo vuosia pyrkinyt kaikessa toiminnassaan tuomaan terveydenhuoltoon avoimuutta ja potilaslähtöisyyttä. Olemme julkaisseet ensimmäisenä terveyspalveluyrityksenä vuodesta 2013 lähtien verojalanjäljen sekä vuonna 2016 Suomessa alan ensimmäisen laatukirjan, jossa kerromme hoitomme lääketieteellisen vaikuttavuuden tuloksista.

Terveystalo on pörssiyhtiö ja tiedot Terveystalon omistuksesta ja päätöksentekoon osallistuvasta johdosta ja avainhenkilöistä ovat julkisesti saatavilla yrityksen verkkosivuilla. Terveystalo listautui 13.10.2017 Helsingin pörssin päälistalle ja osakkeista noin 80 prosenttia on suomalaisomistuksessa (yhteensä 14 000 sijoittajaa).

Yksityissijoittajien joukossa on mukana Terveystalon johdon ja avainhenkilöiden lisäksi myös muita Terveystalossa työskenteleviä terveydenhuollon ammattilaisia ja muuta henkilöstöä. Terveystalo on myös Suomalaisen työn liiton jäsen.

Sote-uudistus ja mahdollinen valinnanvapaus lisäävät tarvetta tuottaa entistä läpinäkyvämpää ja vertailukelpoista tietoa paitsi taloudellisista asioista ja vaikutuksista yhtä lailla myös terveydenhuollon tuloksista ja laadusta kansalaisten ja maakuntien päätöksenteon tueksi – tämä koskee myös julkisen sektorin toimijoita.

Tavoitteemme on olla eturintamassa kehittämässä terveydenhuoltoa ja lisätä tietoa hoidon vaikuttavuudesta. Olemme jo useiden vuosien ajan panostaneet merkittävästi oman toimintamme laatua kuvaavien mittarien kehittämiseen ja haluamme olla laatujohtaja kaikilla osa-alueilla: lääketieteellisessä laadussa, asiakkaan kokemassa laadussa sekä oman toimintamme tehokkuudessa. Tämän työn ytimessä on myös pitkäjänteinen tietojärjestelmäkehitys.

Laatutyömme tulokset ovat julkisia ja kaikkien saatavilla muun muassa verkkosivuiltamme löytyvässä laatukirjassa.

Koko terveydenhuollon toimiala tarvitsee ehdottomasti lisää avoimuutta, asiakaslähtöisyyttä ja eri toimijoiden yhteistyötä, joka koituu sekä potilaan että yhteiskunnan hyödyksi.

Yrjö Närhinen

Toimitusjohtaja

Terveystalo