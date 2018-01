Hoitajilla mahdoton työtaakka

Susi jo syntyessään

Kotihoito oli susi jo syntyessään. Laitoshoito olisi turvallisempi ja suhteessa taloudellisempikin. Nyt se vähäkin tehokkuus, joka tässä järjestelmässä on revitään irti hoitajien selkänahasta.

Kotihoitojärjestelmässä aikaa vievät kohtuuttomasti siirtymät kohteesta toiseen ja raportointi. Yöaikaista hoitoa on todella vaikea saada.

Kokonaan on arvioimatta järjestelmän hinta kansantaloudellisesti. Varsinkin Helsingissä tällä järjestelmällä pidetään monasti yksi vanhus asumassa perheen asunnossa,josta lapset ovat jo muuttaneet pois. Asuntopula on alueella huutava, mutta laitospaikkojen puutteessa yksi vanhus pitää hallussaan perheasuntoa yhteiskunnan kotihoidon tuella.

