Rotia tienpitoon

Vuosituhannen vaihtuessa toteutettiin tienpidon sote. Varsinainen tienpito eriytettiin hallinnoksi ja tuotannoksi. Tuotantoa alettiin kilpailuttaa yksityisten toimijoiden kesken. Yhtenä kilpailijana oli tielaitos, josta 2007 synnytettiin valtion kokonaan omistama Destia Oy.

Ihmettelen, ettei yksityistäminen ole kiinnostanut taloustieteilijöitä. Aihehan on jatkuvasti esillä puhuttaessa valtiontaloudesta. Kymmenen vuoden aikana on varmaan syntynyt tietoa yksityistämisen eduista ja haitoista. Eikä vertailutieto ajalta ennen yksityistämistä ole täysin kadonnut historian hämärään.

Teiden kunnossapidon kilpailutuksesta vastaa Liikennevirasto yhdessä paikallisten Ely-keskusten kanssa. Koko Suomi on jaettu 79 kilpailutusalueeseen. Toiminta on täysin keskittynyt muutamalle toimijalle (sijoitusyhtiö Ahlström Capital Oy:n täysin omistama Destia OY 51,0 %, Yhdistyvät YIT Rakennus OY ja Lemmminkäinen Infra OY 36,2 %, ruotsalaisten omistama NCC Suomi 8,1 %, lisäksi on kaksi pienempää paikallista toimijaa Savon Kuljetus ja Pahkakangas OY yhteensä 4,7 %).

Turun alueen teiden kunnossapitoa hoitaa Destia Oy Uudenkaupungin korkeudelle asti, siitä pohjoiseen Porin yläpuolelle hoitaja on Lemminkäinen Infra Oy. Urakoitsijoiden vastuulla on myös teiden kunnon seuranta. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen aluevastaava valvoo tätä toimintaa.

Hoitourakoiden kesto on 5–7 vuotta. 79:stä alueurakasta Turun ympäristössä on kilpailutusvuorossa Paimion alue, tarjoukset tulisi jättää 13.2. mennessä.

Maanlaajuisesti kunnossapidon keskittyminen muutamalle toimijalle johtaa nopeasti Caruna-ilmiöön. Liikenne- ja viestintäministeriön, joka korkeimmalla tasolla ministeri Anne Bernerin johdolla vastaa liikenneverkoista, tulisi välittömästi puuttua tilanteeseen.

Tässä on muutama toimenpide-ehdotus.

Ennakkoon tehtävää kalustovaatimusta tulisi huomattavasti lieventää. Nykyaikainen toimintatapa on verkottuminen. Sopimukseen voi tehdä vaikka minkälaisia irtisanomisehtoja, jos urakoitsija ei suoriudu tehtävistään.

79:n alueen sijaan voitaisiin kilpailuttaa pienempiä kokonaisuuksia, näin paikalliset toimijat pääsisivät helpommin teiden kunnossapitoon mukaan.

Hiekkatiet voitaisiin erottaa kokonaisuudesta omiksi hoitoalueiksi. Hiekkateiden kunnossapito on enemmän "käsityötä" verrattuna asfalttiteiden auraukseen, suolaukseen ja pientareiden niittoon.

Nyt jo häntä heiluttaa päätä. Ely-keskukset ovat puolensa valinneet.

Hämmästyin, kun lehdestä sai lukea, että vain 20 % kuoppaan ajaneiden ja siinä ajoneuvonsa rikkoneiden ihmisten korvausanomuksista hyväksytään. Tilanteen tulisi olla täysin päinvastoin.

Toivonkin, että mahdollisimman pian asetetaan puolueettomista tuomareista tutkintaryhmä, mikä käy lävitse Lapin Ely-keskuksen korvausanomuksiin tekemät ratkaisut viimeisten viiden vuoden ajalta. Näin saataisiin toimintalinja tulevaisuuden ratkaisuille.

Ei voi olla totta, että korvausta anoneista 80 % on väärässä.

Jos tiessä on auton rikkova kuoppa, ei keväällä levitetty sepeli ole lieventävä asianhaara. Urakkaan kuuluu tien kunnon valvonta ja vaurioiden korjaus.

Liikennevirasto valmistelee uutta HARJA-nimistä sovellusta, mistä voisi reaaliaikaisesti seurata urakoitsijoiden raportteja tehdyistä töistä sekä karttapohjalta mm. teiden hoitoa, ylläpitotoimenpiteitä sekä tienkäyttäjien palautteita.

Olisikohan syytä valvoa myös tehtyjen raporttien oikeellisuutta edes pistokokein. Nythän tienkäyttäjän linjalle tulleet valitukset kuitataan ymmärtämättömien horinana.

Ei liene liikaa vaadittu, jos urakoitsijan tulisi muutaman päivän sisällä valituksesta käydä paikalla ja laatia oma raporttinsa, mikä myös välitettäisiin esimerkiksi tekstiviestillä valittajalle. Tai vielä parempi, jos Anne Bernerin alainen postilaitos saisi korvauksen siitä, että posteljoonit merkkaisivat HARJA-sovelluksen karttaan korjausta, aurausta tai liukkaudentorjuntaa vaativat kohteet.

Urakkahintojen pitäisi laskea, kun urakoitsijalta poistuvat kunnon seurantaa koskevat tarkastuskäynnit. Kun työ on suoritettu, urakoitsija merkkaisi ongelman korjatuksi. Asia voitaisiin tarkistaa neljänä päivänä viikossa tehtävillä jakelukierroksilla, eikä kenenkään tarvitsisi poistua toimistostaan.

Ismo Rantanen