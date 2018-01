Hirvensaloon saatava toinen kulkureitti

On mielenkiintoista ja valitettavasti verenpainetta nostavaa lukea kuinka ihminen ja hänen edustamansa seura, joista kukaan ei itse asu Hirvensalossa, tyrmää Hirvensalon siltahankkeen turhana.

Hirvensalo on ihana alue asua ja elää, mutta raaka totuus on, että täältä kulkeminen töihin ja takaisin on usein painajaismaista. Ongelma ja pullonkaula ei tosiaankaan ole nykyinen silta, vaan se, että koko tuhatpäinen joukko työhön menijöitä yrittää siirtyä autoillaan samaan suuntaan yhtä aikaa yhtä ainutta reittiä.

Kääntyminen Kakskerrantielle, etenkin aamuruuhkassa, vaatii välillä aikamoista liikennesääntöjen venyttämistä. Jos Hirvensaloon saataisiin toinen silta, joka ohjaisi edes osan ihmisistä kulkemaan sitä kautta, helpottuisivat Kakskerrantien ruuhkat huomattavasti.

Mielestäni on pöyristyttävää, että Teppo Kallioniemi kehtaa mielipiteessään (TS 18.1.) todeta, että Hirvensalon ruuhkat ovat vähäisiä ja heti toisessa todeta, että sillan myötä hänen edustamansa alueen liikenne lisääntyisi.

Haluaisin tässä samalla tiedustella, että onko nykyinen Hirvensalon liikennejärjestelyn tila edes "laillinen" – saariltahan ei ole kuin yksi tie, mitä pitkin poistua. Mitä jos tapahtuu suuronnettomuus tai vaikka kaukaa haetusti nykyinen silta sortuisi? Mitä kautta Hirvensalosta silloin poistuttaisiin?

Mielestäni on itsestään selvää, että Hirvensaloon pitää saada toinenkin kulkureitti ja autoilevana, työssäkäyvänä, kolmen harrastavan lapsen äitinä sen pitää mielestäni ehdottomasti olla autoiluun sopiva kulkureitti – sähköpyörällä en pysty (enkä edes ehtisi) työpäivän jälkeen kuskaamaan viiden hengen ruokatarpeita, saati kuljettamaan lapsia heidän harrastuksiinsa mantereen puolelle. Sähköautolla kylläkin.

Leeni Luotola