Noudata yleistä mielipidettä

Ehkäpä jotkut kunnon kansalaiset ovat huolissaan siitä, toimivatko he yleisen mielipiteen ja ajan hengen mukaisesti. Ehkä he ajattelevat kuten Samuli Paronen niin osuvasti kirjoittaa: ”Tämä maailma on niin paha”, sanoi kunnon ihminen ja vastusti kaikin tavoin sen muuttamista.

Jos joku ei tunnista yleistä mielipidettä tai ajan henkeä, niin tässä kymmenen arkipäivän käskyä:

1. Tutki ensimmäiseksi mediasta kaikki mainokset ja ajankohtaiset tarjoukset ja tee ostoslistasi sen mukaan.

2. Ota selvää suosituimpien televisiosarjojen juonista ja huolehdi, että osaat keskustella niiden henkilöiden ja esittäjien edesottamuksista.

3. Pidä kirjaa Patrik Laineen ja Lauri Markkasen pistetilastoista, jotta tietäisit, mitä tärkeää maailmassa tapahtuu.

4. Kavahda feminismiä, ettet leimaudu ääripään kannattajaksi.

5. Yhdy kuoroon, joka politiikasta keskusteltaessa toistaa: Minua ei politiikka kiinnosta.

6. Kun puhutaan maahanmuuttajista, aloita oma puheenvuorosi: En tietenkään ole rasisti, mutta...

7. Maksa kirkollisveroa niin kauan kuin enemmistö suomalaisista niin tekee.

8. Ole vakuuttunut, että Suomessa on asiat hyvin niin kauan kuin ne ovat paremmin kuin jossain muualla.

9. Jos vielä äänestät, anna valtakirjasi sille puolueelle tai henkilölle, mistä tai kenestä arvelet olevan eniten hyötyä itsellesi.

10. Presidentinvaaleissa äänestä ylivoimaista ennakkosuosikkia, silloin olet todennäköisesti voittajan puolella ja äänestänyt siis oikein.

Leo Lindstedt