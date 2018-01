Turkistarhaus voitaisiin lopettaa Suomessakin

Viitaten Pirjo Kilposen kirjoitukseen (TS 18.1.) turkistarhauksen lopettamisesta sallittakoon muutama kommentti.

Vuodesta 1985 lähtien turkistarhausta on Suomessa säädelty maa- ja metsätalousministeriön asettamin eläinsuojelusäännöksin. Uudet turkiseläinten häkkikokovaatimukset astuivat voimaan vuoden 2011 alusta.

Osassa Euroopan maita tarhaus on nykyään kielletty, kuten Kilponen totesikin.

Lukuisat suomalaiset poliitikot ja julkisuuden henkilöt ovat vaatineet turkistarhauksen lopettamista Suomessa vuoteen 2025 mennessä.

Vuonna 2012 kansalaisjärjestöt keräsivät nimiä Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloitteeseen, jonka tavoitteena oli kieltää turkistarhaus Suomessa. Aloitteen allekirjoitti lähes 70 000 suomalaista. Maa- ja metsätalousvaliokunta kuitenkin torjui aloitteen.

Suomessa turkistarhaus on voimakkaasti keskittynyt ruotsinkieliselle Pohjanmaalle, jossa tuotetaan noin 90 prosenttia nahoista. Vuodesta 1995 lähtien tilojen määrä Suomessa on laskenut noin 50 kappaleen vuosivauhtia. Laskun ennustetaan jatkuvan, sillä alan yrittäjät ovat keskimäärin iäkkäitä, ja tiloille on vaikea löytää jatkajia.

Suomessa oli Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) selvityksen mukaan 1980-luvun puolivälissä 5 500 turkistarhaa ja vuoden 2014 lopulla turkistarhojen lukumäärä oli enää 965.

Suomalaiset turkistarhaajat kasvattivat vielä 1980-luvulla 60 prosenttia maailman ketunnahoista ja 20 prosenttia minkinnahoista, mutta vuonna 2006 Suomi tuotti enää 20 prosenttia maailman ketunnahoista ja 5 prosenttia minkinnahoista.

Suomessa turkisnahoista saatu vientitulo on liikkunut MTT:n mukaan 2000-luvulla 200–300 miljoonan euron välillä. Suomen vientituloista parhaimmillaan turkistarhaus on tuottanut jopa 2 prosenttia.

Ottaen huomioon kaikki tapahtuneet muutokset, Suomessakin on mahdollista kieltää kokonaan liiketoimintaan perustuva turkiseläinten tarhaus kestävin eettisin perustein.

Mutta tämän on tapahduttava nykyisiä elinkeinon harjoittajia syyllistämättä ja riittävällä siirtymäajalla.

Tauno Hovirinta

Turkistarhausta hyvinkin läheltä seurannut mökkiläinen Merimaskusta