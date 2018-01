Turun vammaispalvelu lähetti vaikeavammaisille turkulaisille joululahjaksi kirjeen, jossa ilmoitettiin heidän taksimatkojensa käytön muutoksesta.

Lain mukaan vaikeavammaisilla on oikeus yhdeksään edestakaiseen taksimatkaan kuukaudessa. Tämä on minimi, joka Turussa on aina ollut myös maksimi.

Nämä matkat ovat ns. virkistysmatkoja (kauppakäyntejä, asiointeja, harrastuksia, kyläilyjä ym.). Työsuhteessa olevilla on eri matkustussääntö.

Aikaisemmin matkojen käyttöä seurattiin vuosimääränä, nyt matkat tulee käyttää kuukauden aikana.

Matkoja on jo nyt aivan liian vähän ja tämä muutos vain vähentää liikkumismahdollisuuksia.

Meillä on vammaisia, joille vuodenaika merkitsee tosi paljon. Joillekin kesällä liikkuminen on helpompaa ja silloin voi käyttää jopa julkisia liikennevälineitä, talvella liikkuminen on jopa mahdotonta.

Vammaiset harrastavat paljon, jotta elämänlaatu paranisi ja tapaisi toisia. He tekevät pienimuotoista työtä (ei työsuhdetta), josta saavat pienen korvauksen tai vaan hyvää mieltä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi luennointi eri oppilaitoksissa, kokemusasiantuntijana toimiminen, tapahtumissa ja messuilla vammaistyön esittelyä, taidetöiden myynti ja opettaminen ym.

Nämä työt ja harrastukset eivät noudata kuukausirytmiä. Aikaisemmin saattoi hyvin sopia "työn" seuraavaan kuukauteen, nyt ei näin voi tehdä.

Kiitokset Fölille siitä, että useat linja-autot ovat esteettömiä ja näin voi täydentää matkustustaan niillä.

Ongelmallisia ovat kuitenkin linja-autopysäkit, jotka eivät ole esteettömiä, ainakaan talvella. Palvelulinjat palvelevat hyvin niitä, jotka asuvat reitin varrella.

Haluaako Turku, että vaikeavammaiset ovat kotona ja palvelulaitoksissa? Missä on vammaisen oma valinta?

Samalla, kun puhutaan valinnanvapaudesta sosiaali-ja terveydenhuollossa, rajoitetaan vammaisen oikeutta valita matkustusajankohta.

Säästöjä tässäkin kai haetaan, mutta lopputuloksena on kotonaan kököttävä masentunut vammainen.

Raisa Herpiö

Pyörätuolitanssija

Turun CP-yhdistyksen puheenjohtaja