Rohkeutta Turku-visioiden toteuttamiseen

Lukijoilta

Noudata yleistä mielipidettä

Ehkäpä jotkut kunnon kansalaiset ovat huolissaan siitä, toimivatko he yleisen mielipiteen ja ajan hengen mukaisesti. Ehkä he ajattelevat kuten Samuli Paronen niin osuvasti kirjoittaa: ”Tämä maailma on niin paha”, sanoi kunnon ihminen ja vastusti kaikin tavoin sen muuttamista.