Meripuistoseura katsoo omaan napaan

Meripuistoseuran hallituksen puheenjohtaja esittää Turun Sanomissa 18.1. kritiikkiä suunniteltua Sorttamäen siltaa kohtaan. Kirjoituksesta paistaa läpi Meripuistoseuran huoli vain oman asumismukavuuden heikentymisestä eikä väitetysti turkulaisten veronmaksajien kukkarosta.

Kirjoituksen mukaan Ispoisten puistotien ja Etelänkaaren liikennemäärät olisivat kasvaneet useita kymmeniä prosentteja kahdessa vuodessa. Tämä ei voi pitää paikkaansa, sillä se edellyttäisi kyseisten alueiden asukasmäärien kasvamista useilla tuhansilla ihmisellä. Todellisuudessa koko Turun asukasmäärä on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana noin 3000:lla. Sisäinen muuttoliikekin huomioiden kyseisille alueille on voinut sijoittua enintään joitain satoja henkilöitä.

Lisäksi kirjoittaja väittää, että Turun asukasmäärä ei tule kasvamaan tulevaisuudessa siinä määrin, että kaivattaisiin uusia liikenneratkaisuja.

On totta, että kymmeniä vuosia sitten tehdyt ennusteet asukasmääristä eivät ole Turun saarien osalta toteutuneet täysimääräisesti. Yhtä totta kuitenkin on, että riittävän pitkälle tulevaisuuteen katsottaessa Turun saarilla tulee asumaan merkittävästi suurempi määrä ihmisiä kuin nyt. Tämä on väistämätön kaupungistumisen seuraus.

Yhtä hataralla pohjalla on väite elämän keskittymisestä Syvälahden koulun ympäristöön. Totuus Hirvensalon tulevaisuuden kaavoituksesta selviää hyvin nopeasti Turun Yleiskaava 2029 -suunnitelmista. Uusia asuinalueita ei olla perustamassa Syvälahden koulun lähistölle vaan pidemmälle Hirvensaloon Kukolan, Kaistarniemen ja Haarlan alueille.

Meripuistoseuran ennusteen mukaisesti sähköpyöräilyn lisääntyminen on osaratkaisu liikenteen nykyisiin ongelmiin. Tämä vähentäneekin pelkoja Sorttamäen sillan mahdollisesti aiheuttamasta liikennekaaoksesta myös Meripuistoseuran kotinurkilla, sillä osa työmatkalaisista suhahtaa ohi hiljaisella sähköpyörällä.

Uuden sillan tarvetta ei ole milloinkaan perusteltu sillä, että liikenne erityisesti puuroutuisi nykyisen sillan kohdalla. Tämä on virheellinen väittämä, joita uuden sillan vastustajat mielellään toistavat totuutena.

Sillan todellinen tavoite on siirtää Kaarinan ja Helsinkiin päin suuntautuva liikenne pois Vähäheikkilästä ja nopeammin Eteläkaaren kautta valtateille. Martin ja keskustan liikennetilanteeseen vaikuttamista ei edes tavoitella uudella sillalla.

KaikkiMeripuistoseuran puheenjohtajan ehdottamat liikenneratkaisut, joilla korvattaisiin suunniteltu Sorttamäen silta, maksaisivat todennäköisesti veronmaksajille yhteensä enemmän kuin uusi silta ja aiheuttaisivat huomattavasti enemmän rakennusaikaisia haittoja.

Väistämätön totuus on, jonka onneksi Turun päättäjät ovat ainakin tähän asti ilmeisesti ymmärtäneet, että Kaarinaan ja Helsinkiin päin suuntautuva Hirvensalon liikenne täytyy saada pois Vähäheikkilästä ja mahdollisimman suoraan Eteläkaarelle. Tämä aukeaa kenelle tahansa Turun karttaa katsoessa. Uusi silta suoraan Eteläkaarelle on selvästi järkevin ratkaisu tilanteeseen.

Meripuistoseuran tulee nyt katsoa riittävän pitkälle Turun tulevaisuuteen ja ymmärtää, ettei yksikään heidän tarjoamansa ratkaisu ole todellinen vaihtoehto sillalle.

Lari Parikka