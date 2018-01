Varsinais-Suomi nousee kehityskäytäviään hyödyntäen

Turun Sanomat käsitteli 15.1. hyvin maakunnan kehitysnäkymiä positiivisessa rakennemuutoksessa. Erityisesti Vakka-Suomessa on tapahtunut jo merkittävä myönteinen käänne. Se on hieno asia. Seudun kunnat ovat investoimassa asumiseen ja muuhun.

Yhdessä toimien positiivinen vire voi ulottua koko maakuntaan. Muuten tästä myönteisestä pöhinästä ei hyvin selvitäkään.

Maakuntahallinto tulee ja sosiaali- ja terveyshuollon uudistus toteutuvat. Varsinais-Suomessa maakuntahallinnon uudistus on edennyt hyvin mutta soten valmistelun viipyminen ja pitkä vitkastelu tuovat nyt ongelmia. Oppia pitää ottaa siitä, että maakunta menestyy, kun ollaan ajoissa liikkeellä ja toimitaan yhdessä koko maakunnan mahdollisuudet huomioiden.

Suomen alueellisessa kehityksessä näkyy yhä selvemmin, että sitä johtavat ns. kehityskäytävät. Ne muodostavat luurangon tai verisuoniston, jota pitkin elämä kulkee ja jonka varrelle kehityssolmut ja yritystoiminta muodostuvat.

Turun ja Varsinais-Suomen pitää nyt olla aktiivinen Suomen kehityskolmiossa Turku-Helsinki-Tampere.

Varsinais-Suomi on viiden seutukunnan maakunta ja meillä on omat kehityskäytävämme. Kehityskäytävä Salon ja pääkaupunkiseudun suuntaan ykköstietä on suurin. Toinen kehityskäytävä kulkee sisämaahan Loimaan seutukunnan kautta Tampereelle ja siitä ylöspäin. Kolmas on voimakkaasti kehittyvä käytävä Turusta Uudenkaupungin ja Laitilan kautta Raumalle ja eteenpäin. Neljäs on myös tärkeä, Turusta Paraisille ja saaristoon.

Kun nyt maakuntahallinto tulee, on tärkeää ymmärtää maakunta juuri kehityskäytävien maakuntana. Kiinnitän kahteen asiaan huomiota.

Liikenne on kehityksessä ollut aina tärkeä ja nyt kehityskäytävien kannalta erityisen tärkeä. Ykköstietä tehtiin kuin Iisakin kirkkoa, mutta tuli se lopulta kuntoon. Tunnin juna on hyvin tärkeä tulevaisuuden hanke. On erinomainen asia, että Kasitien remontti saatiin hyvään alkuun ennen Uudenkaupungin autotehtaan isoa kasvua.

Jatkoa kiireisimpiä ovat Laitilan risteysjärjestelyt. Sisämaan suunta on myös erityisen tärkeä, sillä sisämaasta pitää tavaran ja alihankinnan päästä satamaan ja päinvastoin. Sisämaan tieyhteydet (9-tie, Toijala-rata ja 10-tie ja myös Kantatie 41) odottavat kehittämistä. Nyt keskeinen runkotie 9-tie on huolimatta tärkeistä risteys- ja siltakorjauksista osin kärrypolun tasoa ja turvaton.

Vanhakantaisen laajakaistatien nelikaistaistaminen Liedon asemalta eteenpäin pitää saada liikkeelle nopeasti. Turun ohikulkutien kehittäminen on myös osa tätä kokonaisuuta.

Valtion kannattaa investoida nyt kannattaviin väyliin ja rahaa tarvitaan. Parlamentaarinen Liikenneverkkotyöryhmä työskentelee liikenteen rahoituksen paremman mallin aikaansaamiseksi. Maakunnankin näkökulmasta on tärkeää, että liikenneväylien rahoitukseen saadaan ratkaisut ja malli tänä keväänä linjattua.

Maakunnassa pitää nähdä myös hyvien palvelujen merkitys laajemmin ja osana kasvun vaatimuksia. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nyt ja maakuntahallinnon myöhemmin pitää panostaa myös kehityskäytävien lähisairaaloihin ja maakuntien rajojen palveluihin ja lähisairaaloiden toimintaan ja terveyspalveluihin.

Varsinais-Suomen ja Turun pitää olla aktiivinen osa eteläisen Suomen kehityskolmiota Turku-Helsinki-Tampere. Suomi nousee tämän kehityskolmion vetämänä. Hyödynnetään aktiivisesti sitä. Ja hyödynnetään ennen kaikkea maakunnan omia kehityskäytäviä.

Olavi Ala-Nissilä

Kansanedustaja, Keskustan maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja